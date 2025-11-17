Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASINDALAR! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Kasım Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Kasım Pazartesi MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürdü. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Şefler yarışmacılardan, Panna Cotta yapmalarını istedi. Düello şeklinde oynanan mücadelede takım kaptanları, karşı takımdan yarışmacıları seçerek eşleşmeleri sağladı. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 17 Kasım MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte 17 Kasım Pazartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 20:56 Güncelleme: 18.11.2025 - 00:27
        1

        MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Sezer mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Ayla olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, MasterChef kim kazandı? 17 Kasım Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Sümeyye bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Bireysel dokunulmazlığın sahibi Sümeyye, haftanın ilk eleme adayı olarak Murat Can'ı seçti. İkinci eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Özkan oldu.

        5

        MASTERCHEF TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MAVİ TAKIM:

        Sezer (Kaptan)

        Furkan

        Çağatay

        Hakan

        Barış

        Eylül

        6

        KIRMIZI TAKIM:

        Ayla (Kaptan)

        Gizem

        Özkan

        Sümeyye

        Mert

        Murat Can

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 2025?

        MasterChef'te elenen yarışmacı Ayten oldu.

