Eleq ipucu sorusu 18 Mart saat 20.00 yarışması için "Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Koca Seyit'in isminin verildiği havaalanı"ndan geldi. Eleq yarışması her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Koca Seyit'in ismi, hangi kentte bulunan hava alanına verilmiştir? Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.

ELEQ İPUCU SORUSU - 18 MART

Merhabalar eleqseverler, öncelikle 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 104. yıl dönümünde tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz...

Bugünkü eleqipucu sorumuzun konusu da tabii ki tarih. Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Koca Seyit'in ismi, hangi kentte bulunan hava alanına verilmiştir?

ELEQ İPUCU CEVABI: BALIKESİR EDREMİT KOCA SEYİT HAVAALANI

KOCA SEYİT KİMDİR?

Kocaseyit bilinen bir diğer adıyla Seyit Onbaşı, 1889 yılında Havran ilçesinin Çamlık (eski adı Manastır'dır) Köyü’nde dünyaya geldi.

1909 yılında Osmanlı Ordusu'na katıldı. Balkan Savaşı'nda çarpıştı. I. Dünya Savaşı'nın başlaması ile Çanakkale Cephesi'nde topçu eri olarak göreve başladı. 18 Mart 1915'te Müttefik donanması Çanakkale Boğazı'nı geçmek için saldırıya geçti. Bu sırada Seyit Onbaşı Rumeli Mecidiye Tabyası'nda görevliydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret mayın gemisinin döktüğü mayınlar, bu saldırıyı püskürttü. Yapılan atışlar sebebiyle tabyada bulunan topun mermi kaldıran vinci parçalandı. Bunun üzerine Seyit Ali 215 kilogram ağırlığındaki top mermilerini sırtlayarak top kundağına yerleştirdi. Seyit Ali, ilk iki atışta Ocean'a hafif bazı hasarlar verdiyse de, üçüncü atışında İngiliz zırhlısı Ocean'a ağır yara verdi. Atılan mermi geminin su kesiminin biraz altına isabet ederek geminin anında yan yatmasına neden oldu, daha sonra Nusret mayın gemisi'nin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean" da bu yaradan kısa bir süre sonra alabora olarak battı. Bu yüzden komutan ona "onbaşılık" unvanını verdi. Çanakkale savaşından bir gün sonra Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğrafı çekilmesi istendi. Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Sonra Seyit Ali Onbaşı “Yine savaş çıksın, yine kaldırırım” dedi. Bundan sonra ancak fotoğrafı tahta bir mermiyle çekilebildi.

SEYİT ONBAŞI'NIN ÖLÜMÜ

Savaşın sona ermesi ile 1918'de köyüne dönen Seyit Ali, ormancılık ve kömürcülük işlerine devam etti. 1934 yılında çıkartılan Soyadı Kanunu ile Çabuk soyadını aldı. Seyit onbaşı 1939 yılında verem hastalığı yüzünden hayatını kaybetti.