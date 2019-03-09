Eleq ipucu 9 Mart sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; Kapadokya ve Pamukkale’de çekilen, Nicholas Cage’in başrolünü canlandırdığı Marvel filmi hangisidir? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU 9 MART

Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da

Ödül ise; 50.000 TL

ELEQ İPUCU SORUSU 9 MART CEVABI: HAYALET SÜRÜCÜ 2: İNTİKAM ATEŞİ

Hayalet Sürücü 2: İntikam Ateşi (İngilizce özgün adı Ghost Rider: Spirit of Vengeance),Marvel Comics'in aynı adlı çizgi romana dayalı bir 2012 Amerikan 3D doğaüstü süper kahraman filmi. Serinin 2007 yapımında da Nicolas Cage, Johnny Blaze / Ghost Rider rolünde yer almıştır. Ayrıca 2008 yılı yapımı Punisher adlı filmden sonra Marvel Knights tarafından çıkmış olan ikinci filmidir. Film, Mark Neveldine ve Brian Taylor tarafından yönetildi, filmin senaryosu ise David S. Goyer, Scott Gimple ve Seth Hoffman tarafından yazıldı. Film 17 Şubat 2012 tarihinde vizyona girmiştir. Çekimleri Pamukkale ve Kapadokya'da yapılmıştır.

FİLMİN KONUSU

Johnny Blaze (Nicolas Cage),hala Ghost Rider olmanın laneti ile mücadele etmektedir. Bu sırada Johnny Blaze'in fırsat ayağına gelmiştir. Moreau (Idris Elba) adlı bir Fransız Blaze'e bir teklifte bulunur.

Ghost Rider ile lanetli olma mücadelesinden kurtulabilmesini ve kendisini lanetleyen iblis Roarke( Ciarán Hinds)'yle temasa geçebilmesi için Danny (Fergus Riordan) adlı çocuğu bulup temasa geçmesi gerekmektedir. Ancak işler hiç de sanıldığı kadar kolay olmayacaktır.