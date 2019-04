Eleq ipucu sorusu 23 Nisan saat 20.00 yarışması için "On Sekiz Yaşına Kadar Her İnsan Çocuk Sayılır' maddesinin yer aldığı bildirgeden" geldi. Eleq yarışması her akşam Eleq uygulaması üzerinden oynanıyor. Canlı oynanan yarışmada birincilere ödül bölüştürülüyor. Peki : 'On Sekiz Yaşına Kadar Her İnsan Çocuk Sayılır' maddesi hangi bildirgede yer alır? Eleq ipucu sorusu cevabı haberimizde.

ELEQ İPUCU SORUSU - 23 NİSAN

Merhabalar eleqseverler, bugünkü #eleqipucu sorumuz bu anlamlı güne özel. Büyük ödül ise @tambuklavye sponsorluğunda ve tam 30.000₺ “On Sekiz Yaşına Kadar Her İnsan Çocuk Sayılır” maddesi hangi bildirgenin içinde yer alır, biliyor musunuz?

ELEQ İPUCU CEVABI:BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF)

UNICEF ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dâhil olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. Türkiye, Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni 2 Ekim 1995’te uygulamaya başlamıştır.

Sözleşmeyle çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin sözleşme maddelerine kesinlikle uymaları gerektiği hükme bağlanmıştır. Sözleşmenin ilk maddesi "Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır." şeklindedir.