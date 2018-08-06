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Elimi Bırakma 4. yeni bölüm fragmanı! Azra'ya önemli telefon! Elimi Bırakma 3. bölümde neler yaşandı?
Elimi Bırakma 3. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Elimi Bırakma'da Azra ile Cenk Mert'i bulmaya adım adım yaklaşıyor. Yeni bölümde Cenk ailesinden gittikçe uzaklaşırken, Azra Mert'i bulabilecek mi? İşte Elimi Bırakma 4. yeni bölüm fragmanı
06.08.2018 - 00:31 | Güncelleme:
Elimi Bırakma 4. yeni bölüm fargmanı dizinin bu akşam ekranlara gelen bölümünün ardından yayınlandı. Elimi Bırakma'nın son bölümünde Feride ile Azra'nın karşılaşması, Azra'nın hayatında büyük değişiklikler yaratacak fırsatlara gebe. Cenk ise ailesinden iyice uzaklaşırken, Azra'ya daha da çok yakınlaştı. İşte Elimi Bırakma 3. bölümde yaşananlar ve yeni bölüm fragmanı...
Elimi Bırakma'da Mert Azra'yı arar ve onu bir kadının kaçırdığını söyler. Cenk ise bir taraftan Azra'ya yakınlaşıp kardeşini bulmak için elinden geleni yaparken, diğer yandan ailesinden iyice kopar. Peki Elimi Bırakma'da neler olacak? Azra kardeşini bulabilecek mi?
ELİMİ BIRAKMA 3. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kardeşi için arayışta olan Azra’nın yolu Feride Hanımla kesişir. Feride Hanımla karşılaşmak Azra için dönüm noktası olacaktır. Kimi kimsesi yok diye bilen Azra, Feride Hanıma insanlık namına bakar. Azra’nın bu iyi yürekliliği karşısında Feride Hanımın küçük oyunu Azra’ya yeni kapılar açacaktır.
Cenk’in ailesinden giderek uzaklaşması işi daha da yokuşa sürükler. Bulaşıkhanede çalışan Cenk dışarıdan gelen aksiliklere karşı sabrıyla sınanır. Aynı esnada Mert’in bulunması için elinden geleni ardına koymayan Cenk, Azra ile kardeşinin derdine düşerler.
Avukattan hayat sigortasından kalan parayı öğrenen Azra Sumru’nun karşısına dikilir. Sumru Azra’nın karşısında zorlu bir sınava girer.
Feride Hanımın yokluğunda Çelen ailesinde olacak olanlar kıyameti de arkasında getirecektir. Azra bu sınavı nasıl verecektir? Cenk bu duruma nasıl tepki verecektir?
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