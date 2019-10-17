Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Elimi Bırakma'nın 50. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Başrollerini Alina Boz ve Alp Navruz'un paylaştığı dizi, oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Son bölümünde Feride'nin Mert'in öldüğünü öğrenmesiyle ipler tamamen kopmuştu. Yeni bölümde ise Feride'nin konaktan gitmesinin ardından ardından Azra'da konağı terk ediyor.

Yeni bölüm fragmanına damga vuran sahne ise boşanma davasının ardından Cenk'in Azra'ya "İster ödül ister ceza, senden gelecek her şeye razıyım ben" dedikten sonra Azra'dan bir şans daha istemesi oldu. Her şeyin ortaya çıkmasıyla mirasla ilgili endişeye düşen Serap Azra ile Cenk'in boşanmaması içinden elinden geleni yapmaya devam ediyor. Cenk ile Azra'nın birlikte olmasını istemeyen Sumru ifadesini değiştireceği sırada Fatma ile karşılaşıyor.

ELİMİ BIRAKMA 50. BÖLÜM FRAGMANLARI

Tüm gerçekleri öğrenen Feride, kendisine bu denli büyük bir oyun oynanmasını kabul edemez ve konağı terk eder… Feride’nin gidişi ve yaklaşan boşanma davası Azra ve Cenk’i iyice çıkmaza sokar.

Her şeyin ortaya çıkması Serap’ın mirasla ilgili endişesini de arttırır… Serap farklı bir yol ararken Cenk’in son anda yaptığı hamle dengeleri tümden değiştirecektir…

Kazanın verdiği vicdan azabıyla mücadele etmekte zorlanan Damla’nın babasıyla da arası iyice gerilir. Ne yapacağını düşünürken öğreneceği yeni bir bilgi işleri daha da karmaşık hale getirir… Sumru ise tüm bu olanları kendi lehine çevirmenin yollarını arar…

ELİMİ BIRAKMA 50. BÖLÜM 1. FRAGMAN

ELİMİ BIRAKMA 50. BÖLÜM 2. FRAGMAN