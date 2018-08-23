Elizabeth Hurley'e takipçilerinden eleştiri!

Model ve oyuncu Elizabeth Hurley'nin üstsüz şekilde havuzda yüzdüğü videosu sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bazı takipçileri Hurley'nin paylaşımına, "Umarım bu videoyu oğlun çekmemiştir" derken bazıları da "Yakışmıyor sana, neredeyse 60 yaşındasın" yorumunu yaptı