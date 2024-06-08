Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
Türk mutfağının olmazsa olmazları arasında yer alan sirke yemeklere lezzet katmakla beraber diğer faydalarıyla da öne çıkıyor. Evde kendi imkanlarınızla ya da marketlerden temin edebileceğiniz elma sirkesinin pek çok kullanım alanı bulunuyor. Bununla birlikte, elma sirkesinin olası sağlık yararları için kullanım miktarı oldukça önemlidir. İşte, elma sirkesinin sağlık üzerindeki beklenmedik 5 faydası
Sağlıklı yaşam dünyasında elma sirkesinin sindirim sorunları, obezite ve daha fazlası dahil olmak üzere pek çok rahatsızlığa çözüm olabileceği öne sürülür. Peki Sirke zayıflatır mı, nelere iyi gelir, kullanım alanları nelerdir? İşte detaylar
1-KAN ŞEKERİ VE DİYABETİN KONTROLÜNE YARDIMCI OLABİLİR
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre şeker hastalarının yüzde 95'ine kadar tip 2 diyabet var. Tip 2 diyabet, insülin direncinden veya vücudun insülin üretememesinden kaynaklanır.
Şeker hastası olmasanız bile kan şekeri seviyenizi normal aralıkta tutmak en iyisidir. Diabetes Care dergisinin 2004 yılında yaptığı çalışmaya göre elma sirkesinin insülin tepkisini artırabildiğini ve yemeklerden sonra kan şekeri düzeylerini düşürebildiğini göstermiştir.
Uyumadan önce elma sirkesi tüketmenin, uyandıktan sonra açlık kan şekerini düşürdüğü de gösterilmiştir . Diyabetiniz varsa, özellikle de ilaç kullanıyorsanız, ACV tüketmeden önce doktorunuzla konuştuğunuzdan emin olun.
2-KOLESTEROL DÜZEYLERİNİ İYİLEŞTİREBİLİR
Yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri kalp hastalığı riskinizi artırabilir.
Düşük kalorili bir diyetle birlikte gününüze bir ons kadar elma sirkesi eklemek, toplam kolesterolü ve trigliseritleri azaltırken aynı zamanda HDL "iyi" kolesterolü de artırabilir.
3-KİLO KAYBINA NEDEN OLABİLİR
Elma sirkesinin faydalı olabilecek bir diğer faydası da kilo vermeye yardımcı olmasıdır . ACV'nin yemekten önce veya yemek sırasında alındığında tokluğa (tokluk hissi) yardımcı olduğu gösterilmiştir.
Bir çalışmada katılımcılar, elma sirkesini bir yemekle birleştirdiğinde yaklaşık 200 ila 275 kalori daha az tükettiler. Üç ay boyunca, günde bir ila iki yemek kaşığı elma sirkesi alan katılımcılar, 3,7 kiloya kadar kilo kaybı ve vücut yağında azalma gördü.
4-SİVRİSİNEK VE BÖCEK ISIRIKLARINA İYİ GELİR
Elma sirkesi böcek ısırıklarının acısını veya kaşıntısını hafifletmek için iyidir.
Amerikan Dermatoloji Akademisi sözcüsü dermatolog Dr. Marie Jhin, "Isırıklara, özellikle de sivrisinek ısırıklarına bayılıyorum" dedi. “Bu çok az kullanılan bir ev ilacı. Çok fazla ısırığınız varsa, iki bardak dolusu suya koyun ve ıslatın. Kaşıntıya iyi gelecektir” dedi.
Jhin, "Sivilceyi kurutur ancak bu, yaşlanma karşıtı bir yöntem değildir" dedi. “Bunu tavsiye etmem. Bugün bundan çok daha etkili ve güvenli yöntemlerimiz var.
Jhin, güneş yanığına yardımcı olsa da başka pek çok iyi tedavi yönteminin de bulunduğunu, dolayısıyla "bunu genellikle hastalara önermiyoruz" dedi.
Saç biti veya siğillerden kurtulmak için de ona başvurmayın. Bir çalışma, sirkenin bitleri ortadan kaldırmak için en az etkili doğal yöntem olduğunu buldu ve siğillere gelince, bunlar "bir virüsten kaynaklanıyor, dolayısıyla tedavisi yok" diye açıkladı Jhin.
"Elma sirkesinin seyreltilmiş bir versiyonunu bir siğilin üzerine pamuklu çubukla sürebilirsiniz ve bu, ölü derinin atılmasına yardımcı olacaktır; biz de ofiste bunu parçalara ayırarak, keserek veya sıvıyla yakarak yapıyoruz. azot. Ancak ofiste yaptığımız kadar hızlı ve etkili olmayacak” dedi.
Beverly Hills'teki İleri Dermatoloji ve Cilt Kanseri Enstitüsü'nün yöneticisi olan Amerikan Dermatoloji Akademisi sözcüsü Dr. Michael Lin, ev kullanımı konusunda daha olumsuz bir bakış açısına sahip.
Lin, "Elma sirkesinden zarar gören pek çok hastam oldu" diye açıkladı. “Korkunç bir örnek, genital siğilleri tedavi etmeye çalışan bir adamdı. Ofise geldiğinde tüm alanın çiğ olduğunu ve sirkeden yandığını gördü.
"Bunu tüm gücüyle kullanıp kullanmadığını bilmiyorum ama her ne yaptıysa çok güçlüydü" diye devam etti. "Muhtemelen bu doğal ev tedavisinden dolayı kalıcı yara izi var."
"Elma sirkesi kullanmayı tercih ederseniz, asitlik seviyesini açıkça belirten bir marka satın almayı deneyin. Ve ne yaparsanız yapın, onu tam güçle kullanmayın.”
5-ZARARLI BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜR
Yiyeceklerini doğal yollarla korumak isteyenler elma sirkesi kullanmayı düşünebilir. Staph ve kandida gibi mikropları içeren bilinen bir patojen öldürücüdür .