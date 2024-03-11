Elon Musk Twitter'da yeni değişikliği duyurdu
Twitter'ın sahibi Elon Musk, uygulamanın 'öne çıkanlar' bölümünde bir değişikliğe gidileceğini; bu sekmeye eklenilen gönderilerin erişiminde artış olacağını belirtti.
Adını 'X' olarak değiştirdiği Twitter'ı satın aldıktan sonra uygulamada birçok değişikliğe giden Elon Musk, sitede yer alan 'öne çıkanlar' bölümüne de bir dokunuş yapıldığını duyurdu.
Musk, 'öne çıkanlar' sekmesine eklenen gönderilerin erişiminde artış yaşanacağını bildirdi.
Musk'ın paylaşımı şöyle:
"Önümüzdeki haftalarda, 'öne çıkanlar' sekmenize eklediğiniz gönderilerin erişimi, bu işlevin aşırı kullanılmaması koşuluyla hafif bir artış elde edecek.
Öne çıkanlar, en ilginç gönderilerinizin olduğunu düşündüğünüz şeylerdir."