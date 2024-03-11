Elon Musk Twitter'da yeni değişikliği duyurdu

Adını 'X' olarak değiştirdiği Twitter'ı satın aldıktan sonra uygulamada birçok değişikliğe giden Elon Musk, sitede yer alan 'öne çıkanlar' bölümüne de bir dokunuş yapıldığını duyurdu.

Musk, 'öne çıkanlar' sekmesine eklenen gönderilerin erişiminde artış yaşanacağını bildirdi.

Musk'ın paylaşımı şöyle:

In the coming weeks, posts that you add to your Highlights tab will receive a slight boost in reach, provided this function is not overused.



Highlights are meant to be what you think are your most interesting posts. — Elon Musk (@elonmusk) March 11, 2024

"Önümüzdeki haftalarda, 'öne çıkanlar' sekmenize eklediğiniz gönderilerin erişimi, bu işlevin aşırı kullanılmaması koşuluyla hafif bir artış elde edecek.

Öne çıkanlar, en ilginç gönderilerinizin olduğunu düşündüğünüz şeylerdir."