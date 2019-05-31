İngiltere'de devam eden Brexit muammasına ünlü isimler de tepki gösteriyor. İtalya'nın Veroona kentinde verdiği konserde Brexit sürecinde ülkesinden utandığını belirten dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Elton John "Ülkemin yaptıkları insanları birbirinden ayırıyor ve bundan utanıyorum. Politikacılardan özellikle de İngiliz politikacılardan gına geldi. Brexit'ten gına geldi. Ben bir Avrupalıyım, emperyalist aptal bir İngiliz değil" ifadelerini kullandı. Elton John'un bu sözleri İtalyan hayranları tarafından ayakta alkışlandı.

İNGİLİZLERE DOĞRULAR SÖYLENMEDİ

72 yaşındaki şarkıcının konser esnasında yaptığı bu bir dakikalık konuşma Brexit meselesine getirdiiği ilk eleştiri olmadı. Geçen yıl temmuz ayında konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede "Referandumda İngiliz halkına doğrular söylenmedi. Ekonomik olarak tutulamayacak sözler verildi. Bugüne kadar dünya genelinde 300 milyonun üzerinde albüm satan ve 5 Grammy ödülü alan Elton John bu yaz son turnesine çıkacağını açıkladı.