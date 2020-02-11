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İHA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, programdan çıkarılan seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)

10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)

13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)

14:25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)

İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

18:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma