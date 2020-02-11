İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, programdan çıkarılan seferler şöyle:
07:00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya)
13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas)
14:25 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)
İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ
İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
18:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
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