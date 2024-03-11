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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 2024: SSK, Bağ-Kur ve EYT emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaba yatar? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne zaman ikramiye alacak?

        Ramazan Bayramına doğru giriş yaptığımız günlerde, emekli vatandaşların gözü bayram ikramiyelerine döndü. Geçen sene 2 bin TL olarak verilen miktar, bu yıl 3 bin TL'ye çıkarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan beklenen açıklama geldi. İşte, SSK, Bağ-Kur ve EYT emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 19:06 Güncelleme: 11.03.2024 - 19:06
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        Ramazan ayına girmemizle beraber, emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerini ne zaman alacaklarına dair araştırma yapmaya başladı. Bu sene 3 bin TL olarak güncellenen emekli bayram ikramiyesi Meclis'te kabul edildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise ikramiyeler için tarih verdi. İşte, emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

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        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK? BAKAN AÇIKLADI!

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "Bayram ikramiyeleri 3 bin lira olarak belirlendi. Bir gelişme var mı?" sorusuna Işıkhan, "Hayırlı olsun. Yasa Meclisten geçmiş durumda. Ödeme günlerini planlıyoruz. Bayramdan önce emeklilerimizin hesabına aktarmış olacağız. Biz her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. İnşallah daha iyi hizmetlerimiz olacak." yanıtını verdi.

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        EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

        TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

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        DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

        Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.

        İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.

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        BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

        SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek.

        Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

        Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

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        EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYE ALACAK MI?

        Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.

        Kurban bayramı bu yıl Haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler de Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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