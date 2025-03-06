Ramazan ayı 1 Mart’ta başladı ve 29 Mart’ta sona erecek. Ramazan Bayramı ise 30 Mart’ta başlayacak ve 1 Nisan’da sona erecek. Geri sayım devam ederken gözler her yıl dini bayramlar öncesi ödenen emekli ikramiyelerine çevrildi. Bayram ikramiyesi tutarı ve ödeme tarihleri milyonlarca emekli ve diğer hak sahipleri tarafından araştırılmaya başlandı. Hatırlanacağı üzere emekli bayram ikramiyesi, geçen yıl 3 bin TL’ye yükseltilmiş ve bayramdan önceki hafta ödenmeye başlanmıştı. Peki, bu yıl bayram ikramiyesi ne kadar olacak ve ne zaman yatacak? İşte 2025 Emekli ikramiyesi zammı ve ödeme tarihleri hakkında tahminler…