Emekli generalden FETÖ itirafı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargı
ABONE OL

Emekli generalden FETÖ itirafı! "1988'den 2015'e kadar örgüt içindeydim"

Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı emekli Tuğgeneral Serdar Atasoy’un itirafçı oldu. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Atasoy ifadesinde, 1988’den 2015’e kadar örgüt içerisinde yer aldığını, teğmen rütbesini FETÖ Elebaşı Gülen’in taktığını, 2003 yılında ise kurmaylık sorularının kendisine verildiğini söyledi.

Emekli generalden FETÖ itirafı!
Emekli generalden FETÖ itirafı!
0:00 / 0:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ocak'ta emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy ile Celalettin Çoban gözaltına almıştı. Atasoy, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, örgüt irtibatına dair her şeyi itiraf etti.

Atasoy, TEM Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde, örgüt içerisinde Servet kod adını kullandığını söyledi. 1988 yılında lisede okuduğu dönemde örgüte dâhil olduğunu, 2015 yılına kadar örgüt içerisinde kaldığını belirtti. 2003 yılında girdiği kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve bu sınavı kazanarak kurmay olduğunu itiraf etti. Operasyonel hatlar kullandığını, hem bu hatlarla hem büfe, ankesör, telefon kartlarıyla mahrem imamlarıyla görüştüğünü aktardı.

“RÜTBEMİ GÜLEN TAKTI”

1996 yılında teğmen olduğunu ve rütbesini İstanbul Altunizade’de bulunan FEM dershanesinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in taktığını, kendisinin de Gülen’in elini öptüğünü ifade etti. Örgütün kendisini iki kez katalog evliliği yapması amacıyla yönlendirdiğini, görüştüğü örgüt mensuplarıyla uyuşmadığından evlenmediğini, mevcut evliliğinin katalog olmadığını dile getirdi.

ÇOK SAYIDA İSMİ DEŞİFRE ETTİ

Atasoy ifadesinde; örgüt içerisinde bulunduğu süre içerisinde bağlı olduğu mahrem imamlarıyla birlikte örgüt üyesi olduğunu bildiği birçok örgüt üyesini teşhis etti. Atasoy, darbe teşebbüsü sırasında görevli olarak yurt dışında bulunduğunu, herhangi bir faaliyette bulunmadığını savundu.

SERBEST BIRAKILDI

Atasoy bu itirafları sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Celalettin Çoban ise ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı. Bu iki ismin örgüt içindeki mahrem imamlığını yaptığı ifade edilen Yaşar Özdemir ise tutuklandı. Eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz ise halen aranıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Lise öğrencileri için 15 bin soruluk mobil soru bankası
GÜNDEMLise öğrencileri için 15 bin soruluk mobil soru ...
VANDALLIK! Son dakika: Önce kaza sonra taksiciye feci darp!
GÜNDEMÖnce kaza sonra taksiciye feci darp!
KYK yurt başvurusu başladı mı? 2021 KYK yurt başvuru şartları nedir? Açıklama geldi mi
GÜNDEMKYK yurt başvurusu başladı mı?
TOG burs başvurusu yap! TOG Trendyol bursu başvuru şartları neler? TOG Trendyol burs başvuruları tarihleri ne?
GÜNDEMTOG Trendyol eğitim bursu başvuru ekranı
2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 YKS, ALES, DGS, KPSS, YÖKDİL başvuruları ne zaman, sınav tarihleri ne?
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, ALES ne ...
E Nabız ekranı ve korona virüs aşı takvimi: Korona virüs aşı sırası sorgula! Aşı sorgulama nasıl yapılır?
GÜNDEMKoronavirüs aşı sırası sorgula!
İstanbul'da bugün (3 Şubat) elektrik ne zaman gelecek? AYEDAŞ, BEDAŞ İstanbul Elektrik kesintisi sorgulama ekr
GÜNDEM3 Şubat İstanbul elektrik kesintisi duyuruları
SON DAKİKA: Fuhuş çetesi kaçırdı! 45 günlük kâbusu anlattı
GÜNDEMFuhuş çetesi kaçırdı! 45 günlük kâbusu anlattı
İSKİ DUYURDU: İstanbul'da sular ne zaman gelir? İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları 3 Şubat güncel!
GÜNDEMİstanbul 3 Şubat İSKİ su kesintisi duyuruları
FİLM GİBİ... Son dakika: Okulda yasak aşk cinayeti: 3 yıl sonra ikinci ölüm
GÜNDEMOkuldaki yasak aşk 2 kişiye mezar oldu!