Emekli generalden FETÖ itirafı! 0:00 / 0:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Ocak'ta emekli tuğgeneraller Serdar Atasoy ile Celalettin Çoban gözaltına almıştı. Atasoy, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek, örgüt irtibatına dair her şeyi itiraf etti.

Atasoy, TEM Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde, örgüt içerisinde Servet kod adını kullandığını söyledi. 1988 yılında lisede okuduğu dönemde örgüte dâhil olduğunu, 2015 yılına kadar örgüt içerisinde kaldığını belirtti. 2003 yılında girdiği kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve bu sınavı kazanarak kurmay olduğunu itiraf etti. Operasyonel hatlar kullandığını, hem bu hatlarla hem büfe, ankesör, telefon kartlarıyla mahrem imamlarıyla görüştüğünü aktardı.

“RÜTBEMİ GÜLEN TAKTI”

1996 yılında teğmen olduğunu ve rütbesini İstanbul Altunizade’de bulunan FEM dershanesinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in taktığını, kendisinin de Gülen’in elini öptüğünü ifade etti. Örgütün kendisini iki kez katalog evliliği yapması amacıyla yönlendirdiğini, görüştüğü örgüt mensuplarıyla uyuşmadığından evlenmediğini, mevcut evliliğinin katalog olmadığını dile getirdi.

ÇOK SAYIDA İSMİ DEŞİFRE ETTİ

Atasoy ifadesinde; örgüt içerisinde bulunduğu süre içerisinde bağlı olduğu mahrem imamlarıyla birlikte örgüt üyesi olduğunu bildiği birçok örgüt üyesini teşhis etti. Atasoy, darbe teşebbüsü sırasında görevli olarak yurt dışında bulunduğunu, herhangi bir faaliyette bulunmadığını savundu.

SERBEST BIRAKILDI

Atasoy bu itirafları sonrası sevk edildiği sulh ceza hakimliğince, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Celalettin Çoban ise ev hapsi kararı ile serbest bırakıldı. Bu iki ismin örgüt içindeki mahrem imamlığını yaptığı ifade edilen Yaşar Özdemir ise tutuklandı. Eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz ise halen aranıyor.