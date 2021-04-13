Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAlışverişAVMler
ABONE OL

Emekli ikramiyesi ne kadar? Zam açıklaması geldi! 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar? Soruları emekli ve yakınları tarafından soruluyor. Emeklilere ramazan ve kurban bayramları öncesinde ikramiye veriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliye zam müjdesini verdi. İşte 2021 emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar haberimizde...

Emekli ikramiyesi ne kadar? Zam açıklaması geldi! 2021 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Emekliye bayram ikramiyesinin yatırılacağı tarih, 2021 Ramazan ayına gelmemiz ile birlikte milyonlarca emekli ve yakınları tarafından merak konusu oldu. Geçtiğimiz sene emekli bayram ikramiyesi öne çekilmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR 2021

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan 1.000 TL emekli ikramiyesi 3 dönemdir aynı tutar üzerinden hesaplara yatırılmaya devam ediyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ŞOK 14 Nisan 2021 Aktüel ürünler kataloğu! ŞOK'da bu hafta indirimli neler var?
ALIŞVERİŞŞOK 14 Nisan aktüel ürünler kataloğu
A101 BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM 13 Nisan aktüel ürünleri! İşte tüm liste burada
ALIŞVERİŞA101 BİM aktüel ürünler kataloğu!
BİM 16 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM kataloğu
ALIŞVERİŞ16 Nisan BİM aktüel ürünleri kataloğu
A101 BİM aktüel ürünler kataloğu! A101 BİM 13-15 Nisan aktüel ürünleri! Tüm listesi
ALIŞVERİŞA101 BİM 13-15 Nisan aktüel ürünler kataloğu
A101 BİM aktüel ürünler kataloğu! A101 BİM 13-15 Nisan aktüel ürünleri! Tüm liste burada
ALIŞVERİŞA101 BİM 13-15 Nisan aktüel ürünler kataloğu
BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var? BİM haftanın indirimli ürünleri
ALIŞVERİŞBİM haftanın indirimli ürünleri
A101 BİM aktüel ürünler kataloğu! A101 BİM 13-15 Nisan aktüel ürünleri! İşte tüm liste
ALIŞVERİŞA101 BİM 13-15 Nisan aktüel ürünler kataloğu
A101 8 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu satışta! A101 haftanın indirimli ürünler listesi
ALIŞVERİŞA101 haftanın indirimli ürünler listesi
BİM 9 Nisan 2021 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM kataloğu
ALIŞVERİŞ9 Nisan BİM aktürl ürünleri kataloğu
A101 BİM aktüel ürünler kataloğu! A101 8 Nisan aktüel ürünleri! Liste burada
ALIŞVERİŞA101 BİM 8-9 Nisan aktüel ürünler kataloğu