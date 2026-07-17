Emekli maaş farkı ödeme tarihi 2026: Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Milyonlarca emekli, Temmuz 2026 maaş zammının ardından zam farkı ödemelerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 17,76, memur emeklilerinin aylıklarına ise yüzde 13,52 oranında artış yapıldı. En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme de TBMM'de kabul edilerek yasalaşma sürecine girdi. Bu kapsamda en düşük emekli aylığı alanlar için 3 bin 552 TL'lik maaş farkı oluştu. Zamlı maaşını eski tutar üzerinden alan emekliler ise fark ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak, SSK ve Bağ-Kur zam farkı ödemeleri yattı mı? İşte 2026 SGK tahsis numarasına göre 4a, 4B, 4C emekli maaş farkı ödeme takvimine ilişkin son durum...
Temmuz ayı zamlarının kesinleşmesinin ardından emeklilerin gündeminde maaş farkı ödemeleri yer alıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, zam farklarının hangi tarihte hesaplara yatırılacağını merak ediyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenleme nedeniyle oluşan fark ödemeleri yakından takip ediliyor. SGK'nın ödeme takvimine ilişkin yapacağı son dakika açıklaması milyonlarca emekli tarafından bekleniyor. Peki, emekli maaş farkları ne zaman yatacak? İşte zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri...
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuz 2026 maaş artışlarının ardından zam farkı ödemelerine ilişkin beklenti sürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile en düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşlar, SGK tarafından açıklanacak ödeme takvimini bekliyor.
Maaş farklarının, yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından SGK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılması bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR ZAM FARKI ÖDEMELERİ YATTI MI?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı ödemeleri için gözler SGK'dan yapılacak açıklamaya çevrildi.
Ödeme tarihleri SGK tarafından duyurulduğunda zam farkları, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına herhangi bir başvuru gerekmeksizin yatırılacak.
EMEKLİLER TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALDI?
TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerine göre;
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,76 zam aldı.
Memur emeklileri ise yüzde 13,52 oranında maaş artışından yararlandı.
Bu artışlar Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına yansıtıldı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yapılan düzenlemeyle birlikte;
Eski en düşük emekli aylığı: 20.000 TL
Yeni en düşük emekli aylığı: 23.552 TL
Aradaki fark: 3.552 TL
En düşük emekli aylığı alan vatandaşlar için oluşan bu farkın da yasal sürecin tamamlanmasının ardından hesaplara yatırılması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR ZAM FARKI ALACAK MI?
Evet. En düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşlar da maaşlarını eski tutar üzerinden aldıysa, yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonra oluşan 3.552 TL'lik farkı ayrıca alacak.
Bu ödeme için ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. SGK tarafından belirlenecek ödeme takvimi kapsamında fark tutarları emeklilerin hesaplarına aktarılacak.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı maaşl arın ödeme takvimi, düzenlemenin yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netleşecek.
Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK tarafından ödeme takvimi ilan edilecek ve hak sahiplerinin hesaplarına zamlı maaşlar ile varsa maaş farkları yatırılacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
SGK'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Milyonlarca emeklinin gözü şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yapacağı resmi açıklamada. Kurumun emekli maaş farkı ödeme takvimini duyurmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve en düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşların zam farkları belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak. Emekliler ise SGK'dan gelecek ödeme takvimini yakından takip etmeyi sürdürüyor.