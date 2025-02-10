EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği düzenlemelerini de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan karar ile 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 liraya çıkarıldı.

Resmi Gazete’de yer alan metinde, “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘12.500’ ibaresi ‘14.469’ şeklinde değiştirilmiştir” denildi.