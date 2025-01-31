Emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2025: SSK ve Bağkur emekli zam farkları ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkı ödeme tarihleri 2025 Ocak ayı için sorgulanıyor. Emekli zam oranı yüzde 15,75 olarak belirlenirken en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL oldu. Söz konusu artışa ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis'ten geçerek yasalaştı. Gözler ise Resmi Gazete sayısına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ve 28'i arasında kök maaş zamlı ödemesini aldı. Emekli maaş farkları ise düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından hesaplara yatırılacak. Peki, SSK ve Bağkur emekli maaşı fark ödemeleri ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte tahsis numarasına göre SGK 4A, 4B emekli maaşı ödeme günleri…
6 aylık enflasyona göre SSK ve Bağkur emekli zammı yüzde 15,75 olarak hesaplandı. En düşük emekli maaşı da aynı oranda artış yaşadı ve 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseltildi. En düşük emekli aylığına yapılan artışı da içeren yasa teklifi Meclis’ten geçerek yasalaştı. Akabinde ise gözler Resmi Gazete’ye çevrildi. Bilindiği üzere zam farklarının ödeneceği tarih, düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra SGK tarafından açıklıyor. Peki, Ocak 2025 emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek? İşte SSK ve Bağkur emekli maaş farkları ödeme tarihleri son durum gelişmeleri…
2025 EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak emekli zam oranı belli oldu. 2025 Ocak zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldı.
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı da yüzde 15,75 oranında artış yaşadı. Böylece en düşük emekli maaşı 14 bin 469 TL'ye yükseldi.
Memur emeklisi ise enflasyon ve toplu sözleşme zammıyla beraber yüzde 11,54 zam almaya hak kazandı.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS’TEN GEÇTİ
En düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği düzenlemelerini içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Değişikliğe göre; yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekli ve hak sahiplerine dosya bazında verilen 12 bin 500 liralık maaş 14 bin 469 liraya yükseltilecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?
En düşük emekli maaşının artırılmasını içeren düzenleme, henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Önümüzdeki hafta kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Emekli maaş farkları, en düşük maaş düzenlemesini içeren kanun maddesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yatırılacak.
Resmi Gazete sonrası SGK zam farkı ödeme tarihini açıklanacak.
Daha sonra emekli maaş farkları hesaplanarak 3,7 milyon emeklinin hesaplarına hak ettikleri tutarda ödenecek.
Geçtiğimiz yıl maaş farkları Şubat ayının ilk haftasında ödenmişti. Bu yıl da ocak ayı emekli maaş farklarının Şubat ayının ilk haftasında emeklilerin hesabına yatırılması bekleniyor.
2025 EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?
Taban maaş düzenlemesinden yaklaşık 3,7 milyon SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin farklı oranlarda faydalanması bekleniyor. Şu anda 12.500 TL maaş alan 1,7 milyon emekli bulunuyor.
Bu emeklilerin maaşlarını 14.469 TL'ye tamamlamak için ortalama 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır.
3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.
Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.
MEMUR EMEKLİSİ ZAM FARKI ÖDENDİ
Öte yandan memur emeklileri aylıklarını ayın 1-5'i arasında aldıkları için enflasyon artışı maaşlarına eklenmemişti. 2,5 milyon memur emeklisine yüzde 11.54 oranındaki artış farkları ödendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz hafta Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların 2025 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2024 yılı ek ödemelerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.