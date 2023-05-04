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Enflasyon farkı ile yeni emekli zammı ne kadar olacak?

TÜİK tarafından nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Açıklanan veriler ile Temmuz ayında yapılacak zam oranlarına ilişkin hesaplamalar başladı. "Temmuz'da SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?" soruları gündeme gelirken öte yandan refah payı düzenlemesine ilişkin sorgulamalar yapılıyor. İşte, 4 aylık enflasyon farkı ile yeni maaşlar...

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  • Emekli maaş zammında son dakika: 4 aylık enflasyon farkı netleşti! 2023 Temmuz'da yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

    Nisan ayı enflasyon verileri ile 4 aylık oran netleşirken emekli zammı araştırmaları yeniden gündeme geldi. Ocak ayında hem memur hem de emekli aylıklarına yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. Temmuz ayında ise yeni emekli zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, enflasyon farkı ile yeni emekli zammı ne kadar olacak? İşte Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısı ile olası emekli zammı senaryoları...
  • Emekli maaş zammında son dakika: 4 aylık enflasyon farkı netleşti! 2023 Temmuz'da yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

    TÜİK NİSAN AYI VERİLERİ AÇIKLANDI!

    TÜİK nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43.68, bir önceki aya göre ise yüzde 2.39 yükseldi. Beklenti aylık enflasyonun yüzde 2.65, yıllık enflasyonun ise yüzde 44.06 gelmesi yönündeydi.
  • Emekli maaş zammında son dakika: 4 aylık enflasyon farkı netleşti! 2023 Temmuz'da yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

    4 AYLIK ENFLASYON FARKI TOPLAMI

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayında enflasyonu 6,65, Şubat ayında 3,15, Mart ayında 2,29 ve son olarak Nisan ayında 2,39 olarak açıkladı. 4 aylık enflasyon toplamda 15,21 oldu. Memur ve emekli maaşlarında şimdiye kadar yüzde 6,68 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu.
  • Emekli maaş zammında son dakika: 4 aylık enflasyon farkı netleşti! 2023 Temmuz'da yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

    ENFLASYON ORANINDA ZAM YAPILACAK

    SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyon oranında zam yapılacak. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında ocak – haziran dönemindeki enflasyon oranında artırılacak. 
  • Emekli maaş zammında son dakika: 4 aylık enflasyon farkı netleşti! 2023 Temmuz'da yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

    SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARINA YÜZDE 15.21 ORANINDA ZAM

    Mayıs ve haziran aylarında enflasyon eksiye düşmediği takdirde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz ayında en az yüzde 15.21 oranında zamlanacak.

    En düşük emekli aylığı 7.500 lira olarak uygulanıyor. Enflasyon farkı zammı kök aylıklara yapılacak. Bu artış sonrası 7.500 TL’nin altında kalan aylıklar, Hazinece 7.500 TL’ye tamamlanacak. Bu durumda, halen 7.500 TL aylık alanların büyük kısmı temmuz ayında maaş zammı alamayacak.
  • Emekli maaş zammında son dakika: 4 aylık enflasyon farkı netleşti! 2023 Temmuz'da yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

    2000 öncesi SSK’lıların en düşük kök aylığı 6.093 TL düzeyinde bulunuyor. Bu aylıklara yüzde 15.21 oranında zam yapıldığında kök aylık 7.020 TL’ye yükseleceği için, halen olduğu gibi temmuz ayından sonra da 7.500 TL aylık almaya devam edecekler.

    2008 sonrası emekli olanların en düşük emekli aylıkları çok daha düşük seviyelerde bulunuyor. Dört aylık enflasyon farkı uygulanmış kök aylık tutarı SSK’lı tarım işçilerinde 1901, BAĞ-KUR’lularda 2.699, tarım BAĞ-KUR’lularda ise 2.133 TL’de kalacağı için, bu gruptaki emeklilerin aylıkları yeni bir kanun değişikliği yapılmadığı takdirde temmuz ayında da 7.500 TL olarak ödenmeye devam edecek.
  • Emekli maaş zammında son dakika: 4 aylık enflasyon farkı netleşti! 2023 Temmuz'da yeni emekli maaşları ne kadar olacak?
    En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları  
    (TL) Ocak 2023 en düşük kök aylık tutarı 4 aylık enflasyona göre kök aylık Ödenecek aylık Kök aylığın üzerine Hazine'den karşılanacak tutar
    SSK (2008 Öncesi) 6.093,19 7.020 7.500 480
    SSK (2008 Sonrası) 2.199,23 2.534 7.500 4.966
    SSK (Tarım - 2008 sonrası) 1.650,37 1.901 7.500 5.599
    BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 sonrası) 2.343,00 2.699 7.500 4.801
    BAĞ-KUR (Tarım - 2008 sonrası) 1.851,62 2.133 7.500 5.367
  • Emekli maaş zammında son dakika: 4 aylık enflasyon farkı netleşti! 2023 Temmuz'da yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

    MEMUR MAAŞLARINA VE EMEKLİ MEMUR AYLIKLARINA YÜZDE 13.08 ZAM

    Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapıldı. Bu zammın 8 puanı toplu sözleşmeden, 8.48 puanı geçen yılın ikinci yarısındaki enflasyon farkından, 13.52 puanlık kısmı ise refah zammından oluşuyor. Geçen yılın ocak ayında yapılan yüzde 2.5’lik refah zammı, temmuz ayında enflasyon farkından mahsup edilirken, bu yıl mahsup işlemi yapılmayacak. Bu sayede kalıcı olarak 13.52 puanlık refah zammı yapılmış olacak.
  • Emekli maaş zammında son dakika: 4 aylık enflasyon farkı netleşti! 2023 Temmuz'da yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

    Temmuz ayında memur maaş zammı hesaplanırken 6 aylık enflasyondan önce ocak ayındaki yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı mahsup edilecek. Bu şekilde hesaplanacak enflasyon farkına bu yılın ikinci yarısı için belirlenmiş olan yüzde 6 toplu sözleşme zammı uygulanacak. Yılın ilk 4 aylık döneminde enflasyon yüzde 15.21 olduğu için, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına bu şekilde hesaplanan zam yüzde 13.08 olacak. Enflasyon mayıs ve haziran aylarında sabit kalırsa temmuz ayında bu oranda zam yapılacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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