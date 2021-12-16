Emekli maaşları Ocak 2022 zammı ne kadar olacak? Bağ-Kur ve SGK emekli maaşları Ocak zammı öncesi son tahminleri merak ediyor. İlgilileri için emekli zammı ile ilgili detayları haberimizde derledik. İşte emekli 2022 zammıyla ilgili detaylar...

2022 SGK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

SGK ve BAĞKUR emeklilerinin maaşlarına gelecek zamla ilgili net bir rakam henüz telaffuz edilmedi. Bilindiği gibi SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zammın belirlenmesinde 6 aylık oranı etkili oluyor. Ocak ayında açıklanacak olan enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte SGK ve BAĞKUR emekli maaşlarına gelen zam da netleşecek. 2022 Emekli maaşı zammı henüz belli olmadı.