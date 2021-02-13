Emekli öğretmen çiftin 60 yıllık aşkı gençlere örnek oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Emekli öğretmen çiftin 60 yıllık aşkı gençlere örnek oluyor

Kırklareli'nde 1961 yılında öğretmen okulunda Sevgim Sarıoğlu'nun havuza düşmesiyle başlayan Sarıoğlu çiftinin aşkı, sevgi ve saygıyla ilk günkü heyecanını koruyor

Emekli öğretmen çiftin 60 yıllık aşkı gençlere örnek oluyor
AA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Mustafa ve Sevgim Sarıoğlu çiftinin aşkı, 60 yıldır sevgi ve saygı çerçevesinde ilk günkü duygularla sürüyor.

AA'nın haberine göre ailelerinin yaşadıkları ekonomik zorlukları aşmak ve ideallerine ulaşmak için öğretmen olmaya karar vererek 1961 yılında Kepirtepe Öğretmen Okulu'na başlayan Mustafa (77) ve Sevgim Sarıoğlu'nun (77) kaderleri, Sevgim Sarıoğlu'nun okulun havuzuna düşmesiyle kesişti.

Okul gazetesinde görevli Mustafa Sarıoğlu'nun olayı yazacağını söylemesiyle tanışan çiftin arkadaşlığı, kısa sürede aşka dönüştü ardından evlilikle sonuçlandı.

Mezun olduktan sonra Kahramanmaraş'taki bir dağ köyüne asker öğretmen olarak atanan eşinin yanına gidebilmek için dönemin Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e mektup yazan Sevgim Sarıoğlu, bu talebinin gerçekleşmesinin ardından çocuğuyla birlikte gittiği köyde eşini yalnız bırakmadı. Buradaki görevlerinin ardından sıla özlemleri artan çift, memleketlerine dönerek köy okullarına 30 yıl hizmet verdi ve emekli oldu.

Yaşamları boyunca birçok mutluluk ve hüzne tanıklık ederek bir yastıkta yarım asırdan fazlasını geride bırakan çiftin aşkı, gençlere de örnek oluyor.

HAVUZ BAŞINDA BAŞLAYAN AŞKLARI 60 YILDIR SÜRÜYOR

Mustafa Sarıoğlu, eşine sevgisinin ilk günkü heyecanını koruduğunu söyledi.

Eşiyle okuldaki tanışma anısını anlatan Sarıoğlu, "Biz öğretmen okulundayken arkadaşım Basri Güven basın biriminden sorumluydu. Ben de o dönemde mesleki danışma kolunda görevliydim. Okulda çıkardığımız 'Çaba' adında gazetemiz vardı. Hanım o dönemde havuz başından suya düştü. Ben de gazetenin yazarı olduğum için 'Seni yazacağım.' dedim. Aslında ben okul idaresine yönelik bir yazı yazacaktım ama 'Ne olur yazma, beni rezil edersin.' dedi. Ben de yazamadım. İlk tanışmamız orada oldu" dedi.

Örnek alınacak bir evliliklerinin olduğunu vurgulayan Sarıoğlu, şöyle devam etti:

"Eşimle önce okul, sonra gönül, hayat ve asker arkadaşlığımız oldu. 1965 yılında Kahramanmaraş'a asker öğretmen olarak dağ köyüne atanmıştım. Eşim de tayinini görev yaptığım köye istemiş ve birlikte öğretmenlik yapmıştık. İnsanın eşiyle askerlik yapması ne kadar güzel bir duygu. 20 ay asker arkadaşlığı yaptık birbirimize. Daha sonra o köyde bizi çok sevdiler kalmamızı istediler. Ama memleket özlemimiz çok baskın geldi."

Sarıoğlu, eşine olan sevgisinin her geçen gün arttığını belirterek "Mutluluk ayrı bir şey. Benim bir düşüncem vardır, sevgi en büyük yasak koyucudur. Seviyorsanız o yasaklara uymak zorundasınız. Yapmamanız gerekeni yaptırmaz size, yapmanız gerekeni de zorlar. Sevgi sürekliliği olan bir duygu durumudur aşk ise sevginin yükselip doruğa çıkıp düştüğü bir durumdur." dedi.

EŞİNE KAVUŞMAK İÇİN CUMHURBAŞKANI GÜRSEL'E MEKTUP YAZDI

Sevgim Sarıoğlu ise eşiyle yaşamaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Uzun evliliklerinin sırrının birbirlerine olan sevgi ve saygı olduğunu anlatan Sarıoğlu, "Bizim aşkımız türkü gibi. Acıya da türkü yakarsın tatlıya da özgürlüğe de. Ölüme bile bir türkü yakarsın. Bu cümle çok hoşuma gider. Aslında bir türküdür yaşamak" diye konuştu.

Sarıoğlu, eşiyle birbirlerini hiç yalnız bırakmadıklarını anlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Okul zamanında servis otobüsünü çok bekletirdik. Çam ağacının altına oturup, sohbet ederdik. Araba beklerdi. Şoför Ahmet ağabey 'Yeterin artık, hadi gelin bakalım' derdi. 40 kişi otobüste bizi beklerdi. Dillere destan bir aşk yaşadık desek yeri vardır. Eşim askerdeyken de 'Al çocuğunu gel.' dedi. Ben de şaşırdım ne yapacağımı. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e mektup yazdım. Bir süre sonra 'Çocuğunuzu alın, eşinizin yanına gidin.' diye yazı geldi. Ben bavulumu bir elime, çocuğumu bir elime alarak yola çıktım. 2 yıl Kahramanmaraş'ta öğretmenlik yaptım. Hem hayat hem asker arkadaşı olduk."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alman çiftin, Demre'de kış ortasında deniz keyfi
YAŞAMAlman çiftin, Demre'de kış ortasında deniz keyfi
17 bin yıllık müzik aleti yeniden ses verdi
YAŞAM17 bin yıllık müzik aleti yeniden ses verdi
Kedi filtresiyle duruşmaya katılan avukat ilgi gördü
YAŞAMOnline duruşmaya kedi filtresiyle katıldı, viral ...
12 Şubat On Numara sonuçları 2021 - Milli Piyango On Numara çekilişi sorgulama
YAŞAM12 Şubat On Numara sonuçları
Hediye alırken dolandırılmayın...
YAŞAMHediye alırken dolandırılmayın...
İşte Time Out dergisine göre dünyanın en havalı semtleri
YAŞAMDünyanın en havalı semtleri!
Son zamanlarda paylaşılmış komik ve eğlenceli sosyal medya paylaşımları - Haberler
YAŞAMEşinin cevabı gülmekten kırıp geçirdi
Günlük burç yorumları! (13 Şubat 2020)
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Hafta sonu evde ne yapılır? Son dakika yaşam haberleri
YAŞAMHafta sonu evdeyiz
SON DAKİKA On Numara sonuçları AÇIKLANDI 12 Şubat 2021 - On Numara çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMOn Numara sonuçları açıklandı 12 Şubat 2021!