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Emekli olunca ne kadar kıdem tazminatı alırım? 2023 EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanı belli oldu. En yüksek devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenen kıdem tazminatı tavanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. Gelişmenin ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinden yararlanacak 2 milyon 250 bin vatandaşın gözü EYT ile kıdem tazminatı hesaplama ekranına çevrildi. İşte, 2023 EYT kıdem tazminatı hesaplaması...

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  • Emekli olunca ne kadar kıdem tazminatı alırım? 2023 EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    Kıdem tazminatı hesaplama ekranı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin detaylarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemine ait kıdem tazminatı tavan ücretini açıkladı. Kıdem tazminatı tavan ücretinin yükselmesine paralel olarak tazminat miktarları da artış gösterdi. "Emekli olunca ne kadar kıdem tazminatı alırım?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2023 EYT kıdem tazminatı hesaplama ekranı...
  • Emekli olunca ne kadar kıdem tazminatı alırım? 2023 EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    KIDEM TAZMİNATI NEDİR?

    Kıdem tazminatı, işçinin çalışmış olduğu bir şirkette her bir yıla karşılık olarak işçiye çalıştığı yıl kadar toplu olarak ödenen tazminata verilen addır.
  • Emekli olunca ne kadar kıdem tazminatı alırım? 2023 EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını 19 bin 982,83 TL olarak belirledi. Kıdem tazminatı tavanının daha önce 17 bin 904,62 TL olarak ilan edildiği 5 Ocak 2023 tarihli genelge ise yürürlükten kaldırıldı.
  • Emekli olunca ne kadar kıdem tazminatı alırım? 2023 EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    KIDEM TAZMİNATININ ÖDENMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

    İşçinin, 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü maddesine göre, aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışması ön koşulu ile birlikte;

    - İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi,

    -İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması ve benzeri nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi,

    -Askerlik görevi nedeniyle işten ayrılma,
  • Emekli olunca ne kadar kıdem tazminatı alırım? 2023 EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    -Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile işten ayrılma,

    -Kadının evlenmesi halinde 1 yıl içinde kendi arzusu ile işten ayrılma,

    -İşçinin ölümü,

    koşullarından birinin gerçekleşmesi halinde kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.
  • Emekli olunca ne kadar kıdem tazminatı alırım? 2023 EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    KIDEM TAZMİNATI TUTARI NASIL HESAPLANIR?

    Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. 
  • Emekli olunca ne kadar kıdem tazminatı alırım? 2023 EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatler (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri vb.) de dikkate alınmaktadır.
  • Emekli olunca ne kadar kıdem tazminatı alırım? 2023 EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.
  • Emekli olunca ne kadar kıdem tazminatı alırım? 2023 EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALIRIM?

    3 yıl çalışan asgari ücretli: 30 bin 24 lira

    5 yıl çalışan asgari ücretli: 42 bin 530 lira

    10 yıl çalışan asgari ücretli: 85 bin 60 lira

    15 yıl çalışan asgari ücretli: 127 bin 590 lira

     

    20 yıl çalışan asgari ücretli: 170 bin 120 lira
  • Emekli olunca ne kadar kıdem tazminatı alırım? 2023 EYT kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

    EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

    23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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