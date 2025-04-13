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        Haberler Gündem Politika Emine Erdoğan: Sözde değil, özde bir birliktelik | Son dakika haberleri

        Emine Erdoğan: Sözde değil, özde bir birliktelik

        Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin mesaj paylaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 21:43 Güncelleme: 13.04.2025 - 21:43
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        Emine Erdoğan: Sözde değil, özde bir birliktelik
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin, "Farklılıkların zenginliğe, diyaloğun çözüme dönüştüğü forumun, barışa, karşılıklı anlayışa ve küresel işbirliğine kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

        Emine Erdoğan, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, ADF'nin ayrışan dünyada diplomasinin ve anlayışın önemini vurgulayan güçlü bir mesaj olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Yalnızca sözde değil, özde bir birlikteliğin inşa edilmesinin ne denli hayati olduğunu hatırlatan güçlü bir ses. Farklılıkların zenginliğe, diyaloğun çözüme dönüştüğü forumun, barışa, karşılıklı anlayışa ve küresel işbirliğine kalıcı katkılar sunmasını temenni ediyorum."

        Emine Erdoğan'ın paylaşımındaki videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kendisinin ADF'deki konuşmalarından bazı bölümler de yer aldı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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