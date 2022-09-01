Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Emine Erdoğan: UNESCO tarafından koruma altına alınan yemeklerimiz var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağının dünyaya tanıtıldığını belirtti. Erdoğan, "Bugün gastronomi başlığının yanına hızla yeni başlıklar ekleniyor. Gastro Kültür, Gastro Turizm, Gastro Diploması gibi... Yeni alanlar, mutfağın ne kadar etkin bir lütuf olduğunu gösteriyor. Başka kültürlerin yeme içme alışkanlıklarına adapte olmak kültürel alışverişin en yaygın pratiği oldu. Lezzet arayışları seyahatlerin neredeyse ana motivasyonu haline geldi." dedi

Emine Erdoğan: UNESCO tarafından koruma altına alınan yemeklerimiz var
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı Konya GastroFest açılış töreninde yaptığı konuşmada, "UNESCO Yaratıcı Şehirler içerisinde yer alan, UNESCO tarafından koruma altına alınan yemeklerimiz var. İnanıyoruz ki bu şehirlerin yemekleri ülkemizin her bir köşesinde sayısız farklı yemeğin olması ve yerel ürün çeşitliliğimiz topraklarımızın adeta bir yeryüzü laboratuvarı olduğunun göstergesidir.'' dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin yemek kültürünü tanıtmak için düzenlenen Konya GastroFest'in bu yıl ikincisi gerçekleşti. Kalehan Ecdat Bahçesi´nde bugün açılışı yapılan festivale Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve davetliler katıldı.

10 BİN YIL ÖNCE BAŞLAYAN YEMEK PİŞİRME GELENEĞİ

Açılış töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın Türkiye´nin ve dünyanın dikkatini çeken zengin bir mutfak kültürüyle de ünlendiğini belirtti. Altay, "Konya´mızda 10 bin yıl önce Çatalhöyük´le başlayan yemek pişirme geleneği, binlerce yıl aralıksız devam etti. Topraklarımızda yaşayan her bir medeniyet, yemek kültürümüzü daha da yükseğe taşıdı. Selçuklu ve Osmanlı devrinde ise Konya mutfağı adeta altın çağını yaşadı. Özellikle 200 yıllık Selçuklu başkentliği döneminde, saray mutfağının en güzel lezzetlerinin merkezi oldu." dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Konya mutfağının önemine değinerek, şunları söyledi:

''Konya Mutfağı; Çatalhöyük´te doğan medeniyetlerle başlayan, Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevi adap ve erkanıyla yoğrulan muhteşem bir birikimdir. Dünyada tek anıt mezarı olan, Mevlevi dergahının baş aşçısı Ateş Baz'ı Veli, Konya mutfağımızın, çok önemli tarihi bir ismidir. Saygıdeğer Hanımefendi´nin `Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı´ kitabında `Türk Mutfağı, asırlardan beri ocaktan tüten bir bilgelik birikimidir´ cümlesi geçer. Aslında bu anlatım, Konya mutfağını tarif eder. Çünkü yıllara sari olan gelenek, sönmeyen ocaklar, büyük birikim, kadim bilgelik denilince akla; şehrimizin zamanları ve çağları aşan, tarifsiz lezzetleri gelir. Hz. Mevlana´nın cömertliği, Ahiliğin ikram ve paylaşma kültürü, şehrimizin gastronomisinin özetidir."

UNESCO TARAFINDAN KORUMA ALTINA ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk mutfağının dünyaya tanıtıldığını belirtti. Erdoğan, "Bugün gastronomi başlığının yanına hızla yeni başlıklar ekleniyor. Gastro Kültür, Gastro Turizm, Gastro Diploması gibi... Yeni alanlar, mutfağın ne kadar etkin bir lütuf olduğunu gösteriyor. Başka kültürlerin yeme içme alışkanlıklarına adapte olmak kültürel alışverişin en yaygın pratiği oldu. Lezzet arayışları seyahatlerin neredeyse ana motivasyonu haline geldi." dedi.

Türk mutfağı yemeklerinin UNESCO tarafından koruma altına alındığını ifade eden Erdoğan, "Büyük bir mutlulukla ifade ediyorum ki bu sene dünyanın birçok yerinde görkemli kutlamalar yapıldı. UNESCO Yaratıcı Şehirler içerisinde yer alan, UNESCO tarafından koruma altına alınan yemeklerimiz var. İnanıyoruz ki bu şehirlerin yemekleri ülkemizin her bir köşesinde sayısız farklı yemeğin olması ve yerel ürün çeşitliliğimiz topraklarımızın adeta bir yeryüzü laboratuvarı olduğunun göstergesidir. Bu anlamda geleneksel mutfağımıza sahip çıkarak bu eşsiz çeşitliliğe sahip çıkmış oluyoruz. Mutfak mimarisinden pişirme yöntemlerine kadar Konya´nın engin mutfak kültürünü, tüm yönleriyle dünyaya tanıtmak gayretinde olmalıyız. Bir örnek vermek gerekirse kutsal saydığımız ekmeğin bayatladığında atılmadan kullanılması lezzet kadar başlı başına bir bilgeliktir. Anadolu mutfağının asırlık formüllerine baktığımızda her bir reçetenin beden ve ruh arasındaki hassas terazide hazırlandığını görüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Ateş Baz-ı Veli Türbesi´nden getirilen tuz, bereket getirmesi için Gülbang duası eşliğinde Toyga Çorbası kazanına atılarak, festivalin açılışı gerçekleştirildi. Konya GastroFest, 4 Eylül Pazar akşamına kadar Kalehan Ecdat Bahçesi´nde ziyarete açık olacak.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KYK burs başvuruları ne zaman 2022? GSB ile KYK burs ve kredi başvuru şartları neler, nasıl ve nereden başvuru yapılır?
GÜNDEM KYK burs ve kredi başvuru tarihleri!
Cuma namazı saat kaçta, ezan ne zaman okunacak? 2 Eylül 2022 Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri
GÜNDEM Cuma namazı saat kaçta?
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan'ın tacizlerine sert tepki:Tehlikeli sonuçları olabilir
GÜNDEM Çelik'ten Yunanistan'a: Tehlikeli sonuçları olabilir
Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler
GÜNDEM Diyanet ile adım adım Cuma namazı kılınışı
Çorum'da 13 yaşındaki çocuk ailesinin altınlarını bozdurup telefon dolandırıcılarına verdi
GÜNDEM Dolandırıcılar bunu da yaptı
En güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri 2022 | 2 Eylül En yeni, kısa, uzun, hadisli, dualı ve ayetli Cumanız Mübarek Olsun resimli mesajları ve sözleri
GÜNDEM En güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri
Konutlar için yeni elektrik fiyatı
GÜNDEM Konutlar için yeni elektrik fiyatı
Eren Abluka-35 operasyonunda 4 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM 4 terörist etkisiz hale getirildi
YKS ek tercih tarihleri 2022 | ÖSYM ile ek tercih kılavuzu yayınlandı mı, boş kontenjanlar belli oldu mu, ek tercih ücreti ne kadar?
GÜNDEM YKS ek tercih tarihleri 2022
'Demir Yumruk' soruşturmasında Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi
GÜNDEM Erol Evcil'e 30 yıl 9 ay hapis talebi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.