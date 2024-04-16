Emir Aşarı, Almanya'da puanların sahibi oldu

Nürburgring Endurans Şampiyonası’nın deneyimli ismi Emir Aşarı, hafta sonu Almanya’da gerçekleşen ADAC 24 Saat Sıralama Yarışı’nda iki ayrı araçla mücadele etti. Emir Aşarı, 4 saat süren zorlu yarışın ilk ayağında kendi kategorisinde iki farklı araç ile birinci ve ikinci sırayı aldı. Aşarı, ertesi günse yine ayrı araçlarla start aldı ve günü ikinci sırada tamamladı.

Bu sezon şampiyonada düşük karbon izli ve çevre dostu alternatif E yakıt kullanan VW Golf TCR ile mücadele eden Emir Aşarı ve takımı Max Kruse Racing, Almanya’da AT klasmanında başarılı bir performans sergiledi. Emir Aşarı ilk gün kendi kategorisinde iki kez start aldı.