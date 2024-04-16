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        Emir Aşarı, Almanya'da puanların sahibi oldu

        Nürburgring Endurans Şampiyonası'nın deneyimli ismi Emir Aşarı, Almanya'da gerçekleşen ADAC 24 Saat Sıralama Yarışı'nda iki farklı araç ile birinci ve ikinci sırayı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 21:32 Güncelleme: 16.04.2024 - 21:32
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        Emir Aşarı, Almanya'da puanların sahibi oldu
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        Nürburgring Endurans Şampiyonası’nın deneyimli ismi Emir Aşarı, hafta sonu Almanya’da gerçekleşen ADAC 24 Saat Sıralama Yarışı’nda iki ayrı araçla mücadele etti. Emir Aşarı, 4 saat süren zorlu yarışın ilk ayağında kendi kategorisinde iki farklı araç ile birinci ve ikinci sırayı aldı. Aşarı, ertesi günse yine ayrı araçlarla start aldı ve günü ikinci sırada tamamladı.

        Bu sezon şampiyonada düşük karbon izli ve çevre dostu alternatif E yakıt kullanan VW Golf TCR ile mücadele eden Emir Aşarı ve takımı Max Kruse Racing, Almanya’da AT klasmanında başarılı bir performans sergiledi. Emir Aşarı ilk gün kendi kategorisinde iki kez start aldı.

        Bir otomobil ile birinci, benzer diğer araçla da ikinci olup önemli puanları hanesine yazdırdı. Aşarı ikinci günde aynı mücadelede ikinci sırayı aldı. Benzer iki ayrı araçla yarışan Emir Aşarı, ADAC 24 Saat’in sıralama turları yarışının aynı zamanda Nürburgring Endurans Şampiyonası’na da puan verdiğini belirtirken; “Organizatör bu sezon radikal bir karar aldı ve ADAC 24 Saat’in sıralama turları yarışının sonuçlarını da şampiyonaya dahil etti. Hafta sonu boyunca benzer iyi ayrı araçla yarıştım ve Max Kruse Racing olarak AT klasmanında önemli puanların sahibi olduk” açıklamasını yaptı.

        2016'dan bu yana Nürburgring Endurans Şampiyonası’nda yer alan Emir Aşarı, Tezmaksan ve Crawler’in sağladığı ekonomik destekle yarışıyor.

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