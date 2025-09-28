Habertürk
        Haberler Dünyadan Emma Watson'dan Hollywood itirafı - magazin haberleri

        Emma Watson'dan Hollywood itirafı

        Çocuk oyuncu olarak ünlenen Emma Watson, kariyerindeki acı tecrübeleri anlattı

        Giriş: 28.09.2025 - 16:15 Güncelleme: 28.09.2025 - 16:39
        Hollywood itirafı
        'Harry Potter' serisinde rol alarak çocuk oyuncu olarak ünlenen Emma Watson, Hollywood’da yaşadığı zorlukları ve kişisel kırılma noktalarını anlattı.

        2019’da rol aldığı 'Little Women' filminden bu yana oyunculuğa ara veren 35 yaşındaki İngiliz oyuncu, katıldığı podcast yayınında, 'Harry Potter'la birlikte kariyerindeki acı tecrübelerden bahsetti.

        'Harry Potter' serisinde 12 yıl boyunca, 'Hermione Granger' karakterine hayat veren Emma Watson; “Harry Potter’da edindiğim bir beklenti vardı: Çalıştığım insanların ailem olacağına ve ömür boyu dost kalacağımıza inanıyordum. Ben sete arkadaşlık bulmaya gidiyordum. Bu, 'Harry Potter' dışında ve Hollywood’da çok acı verici bir deneyimdi, kemik kırıcı derecede acı verici. Çünkü çoğu insan bu ortamlara arkadaşlık kurmak için gelmiyor" dedi.

        “Onlar, ‘Bu benim fırsatım. Bu benim rolüm. Bundan ne elde edebilirim? Kendime odaklıyım. Bu benim işim. Bu benim kariyerim’ düşüncesiyle geliyorlar" diyen Emma Watson; "Ben o bakış açısında değildim” sözleriyle beklentilerinin yıkılmasının onu derinden sarstığını belirtti. Ünlü oyuncu ayrıca; “Bir şekilde bununla gurur duyuyorum çünkü demek ki hâlâ kırılacak bir şeyim kalmış” ifadesini kullandı.

        #Emma Watson
        #Hollywood
        #sinema
