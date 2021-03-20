Emre Akbaba'nın bu sezonki 2. golü

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Emre Akbaba takımın ikinci golünü kaydetti. Akbaba müsabakanın 31. dakikasında uzaktan şık bir gol kaydetti. 28 yaşındaki futbolcu, bu sezonki ikinci gol sevincini yaşarken, ilk golünü de 6-1’lik Denizlispor mücadelesinde atmıştı.
Karşılaşmaya 11’de başlayan Emre Akbaba 57. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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