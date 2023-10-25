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        Haberler Müzik Emre Altuğ, 'Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım'ı yeniden yorumladı - Magazin haberleri

        Emre Altuğ, 'Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım'ı yeniden yorumladı

        Emre Altuğ, söz ve müziği Sait Ergenç'e ait olan, Müslüm Gürses'in 52 yıl önce seslendirdiği 'Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım' adlı şarkının düzenlemesini yapıp yeniden yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 10:10 Güncelleme: 25.10.2023 - 10:10
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        Emre Altuğ, söz ve müziği Sait Ergenç'e ait olan, Müslüm Gürses'in 1971'de çıkardığı 'Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım' adlı şarkısını yeniden yorumladı.

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        'Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım'ın düzenlemesini kendisi yapan Emre Altuğ, şarkı ve klip ile ilgili "Müslüm Gürses'in seslendirdiği ama çok bilinmeyen bir şarkı... Böyle güzel bir şarkıyı günümüz nesline sunduğum için ayrıca mutluyum. Şarkı da klip de çok enerjik. Hatta şarkıyı dinleyenler 'Bunu Müslüm Baba mı söylemişti?' diye şaşıracaklar" ifadelerini kullandı.

        Yönetmen koltuğunda Kemal Başbuğ'un oturduğu şarkı klibiyle birlikte 27 Ekim'de dijital platformlarda yayınlanacak.

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        #emre altuğ
        #Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım
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