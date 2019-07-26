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HaberlerGirişimcilikSON DAKİKA! SoftBank en büyük fonun ikincisini kuruyor | Yiğitcan Yıldız'ın haberi

En büyük fonun ikincisi geliyor

HABERTURK.COM

Japon teknoloji şirketi SoftBank, 2016 yılında kurduğu ve 100 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük teknoloji yatırımı fonu unvanını alan Vision Fund'un ardından, 40 milyar dolarlık ikinci bir fon kurmaya hazırlanıyor. İlk fona milyarlarca dolar aktaran Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin aksine, ikinci fona ise Goldman Sachs ve Standard Chartered'in yüklü miktarda yatırım yapacağı aktarılıyor. Uber, ARM, Didi Chuxing ve Nvidia gibi global girişim ve teknoloji devlerine yaptığı 80 yatırım ile küresel ekosistemi hareketlendiren SoftBank'in, ikinci fonu ile bu işlevini artırarak devam ettirmesi bekleniyor. Yiğitcan Yıldız'ın haberi...

Softbank

Japonya merkezli telekomünikasyon şirketi SoftBank, 40 milyar dolarlık ikinci bir Vision Fund oluşturmaya hazırlanıyor.

Şirket kaynaklarının bildirdiğine göre, SoftBank'in ikinci fonunun arkasında Goldman Sachs ve Standard Chartered bulunuyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, yeni kurulacak fona Kazakistan Varlık Fonu'nun da yatırım yapacağı gelen bilgiler arasında.

SoftBank CEO'su ve Japonya'nın en zengin insanı Masayoshi Son'un girişimiyle 2016 yılında kurulan ilk Vision Fund, 100 milyar dolarlık büyüklüğü ile dünyanın en büyük teknoloji yatırım fonu olmuştu.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Varlık Fonları'nın katkısı ile kurulan ve yola 60 milyar dolarlık mali kaynak ile çıkan fon, yaklaşık 3 yılda Uber, Didi, Nvidia, Grab ve Sprint gibi uluslararası girişimlere ve teknoloji devlerine yaptığı yatırımlar ile dikkat çekiyor.

İkinci Vision Fund'a yatırım yapacak olan Goldman Sachs'in ise, Soft Bank'in portfolyosundaki halka arz edilmeyi planlayan şirketleri hedeflediği kaydediliyor.

23 ADET MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI VAR

Vision Fund'un gerçekleştirdiği yatırımların dikkat çektiğinden bahsetmiştik.

Öyle ki, son 2 yılda 80'den fazla girişime geç dönem yatırımı yapan fon, portföyündeki şirketlerin değerinin artmasını da katkı sağlamış durumda.

 

Böylece, Vision Fund yatırımı alan şirketlerin değeri ortalama yüzde 45 artarken fonun yatırımcılarına da aynı oranda getiri taahhüt edilmiş oluyor.

Öte yandan, Vision Fund ekibinde şimdiden hareketlenme yaşandığı bildiriliyor. Kaynaklar, ikinci fonun yönetimi için ekibe yeni üyelerin alınmaya başlandığını aktarıyor.

Vision Fund'ın gerçekleştirdiği girişim ve teknoloji yatırımları içinde büyüklüğü 1 milyar doları aşanlar ise şu şekilde;

Vision Fund Yatırımları
   
 ŞirketYatırım Tutarı
1ARM32 milyar dolar
2Sprint21.7 milyar dolar
3Didi Chuxing11-15 milyar dolar
4Uber 9.3 milyar dolar
5The We Company10.5 milyar dolar
6Grab5.5 milyar dolar
7Nvidia4 milyar dolar
8Ele.me3 milyar dolar
9Coupang3 milyar dolar
10OneWeb2.8 milyar dolar
11Cruise2.5 milyar dolar
12Flipkart 2.5 milyar doalr
13Ymobile2.3 milyar dolar
14Brightstar2.2 milyar dolar
15ByteDance1.8 milyar dolar
16Chehaoduo1.5 milyar dolar
17Paytm1.4 milyar dolar
18Tokopedia1.3 milyar dolar
19Snapdeal1.2 milyar dolar
20Sofi1.1 milyar dolar
21Fanatics1.1 milyar dolar
22Flexport1 milyar dolar
23Ola 1 milyar dolar
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