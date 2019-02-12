Otonom teknolojiler üzerine çalışmalar yapan Nuro, Japon Softbank'tan 940 milyon dolarlık yatırım aldığını duyurdu. Böylece, Silikon Vadisi merkezli girişimin değerlemesi de 2.7 milyar dolara çıkmış oldu.

Google'ın sürücüsüz araç teknolojileri biriminde çalışan Dave Ferguson ve Jiajun Zhu'un 2016 yılında kurduğu Nuro, 100 milyar dolarlık bir fon olan Softbank'ın en son yatırım yaptığı girişim oldu.

Japon fonun, güçlü büyüme potansiyeli olan teknoloji şirketlerine yatırım yaptığı biliniyor.

SİPARİŞİ ADRESE 'SÜRÜCÜSÜZ' TESLİM EDİYOR

Nuro'nun geliştirdiği otonom teslimat aracının, yatırım almasında etkili olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda ABD'li perakende zincirlerinden Kroger ile işbirliği yapan girişim, marketten verilen siparişleri teslim edilecek adrese götürüyor.

Şimdilik San Francisco çevresinde faaliyet gösteren Nuro, aldığı yatırımlar ile etki alanını genişletmeyi hedefliyor. Girişimin, filosunu büyüterek yeni işbirlikleri yapmak istediği de verilen bilgiler arasında.

Nuro'nun bugüne kadar aldığı yatırımların toplam tutarı net bir şekilde bilinmese de, söz konusu tutarın 1 milyar doların üstünde olduğu ifade ediliyor.