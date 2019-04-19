Türkiye ve dünyada sık sık tartışma konusu olan Uber, 1 milyar dolarlık yeni bir yatırım aldığını duyurdu. Araç çağırma uygulamasının en son yatırım yapan konsorsiyumun başında Japon SoftBank'in bulunduğu kaydedildi.
Her ne kadar taksicilerin hedefinden olsa da, son dönemde otonom sürüş çalışmaları ile kendinden söz ettiren firmanın alınan son yatırım ile otonom sürüş departmanının değerlemesini 7.25 milyar dolara çıkardığı belirtiliyor.
300 MİLYON DOLAR DAHA ALACAK
Edinilen bilgiye göre, 100 milyar dolarlık 'Vizyon Fonu'unun 333 milyon dolarını Uber'e ayıran SoftBank'ten başka, birlikte hareket eden Toyota ve otomobil parçaları üreten Denso da 667 milyon dolar ile yatırım turuna katıldı.
Öte yandan, Toyota'nın önümüzdeki 3 yıl içinde otonom sürüş teknolojisini ticarileştirmesine destek olmak için Uber'e 300 milyon dolarlık daha yatırım yapacağı aktarıldı.
MAYIS'TA HALKA AÇILMASI BEKLENİYOR
Uber'in yakın bir zaman içinde halka arz edileceğini hatırlatan uzmanlar, bu aşamada bir şirketin büyük bir yatırım almasının olağan dışı olduğunu belirterek, söz konusu yatırımların şirketin yönetim kademesinde değişiklik yaratacağını ve bu durumunda da halka arz sırasında dezavantaj olabileceği uyarısında bulunuyor.
Mayıs ayında New York Borsası'nda halka açılması beklenen Uber'in, 10 milyar dolarlık fon toplaması ve değerini de 90-100 milyar dolar aralığına çıkarması bekleniyor.
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