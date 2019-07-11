Yaz mevsiminin en hareketli sezonu başladı. Beraberinde çiftleri de evlilik heyecanı sardı. Bu heyecanın merkezinde ise elbette o en mutlu gün “düğün” yer alıyor. Mekan seçimleri çoktan bitti ama romantik danslardan eller havaya anlarına kadar tüm düğüne eşlik eden müzikler hazır mı? Spotify, Türkye’de kullanıcılar tarafından oluşturulan düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkıları sizler için derledi.
İster oyun havası ister en hareketli pop şarkıları ister nostalji arayanlar… İşte en çok dinlenen 30 düğün şarkısı
Düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkılar:
1. Sezen Aksu – Rakkas
2. Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı / Sendemi Oldun Ankaralı / Huriyem
3. Tarkan – Gül Döktüm Yollarına
4. Coşkun Direk – Ankara'nın Bağları
5. Pharrell Williams – Happy - From "Despicable Me 2"
6. Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al
7. Duman – Senden Daha Güzel
8. Sezen Aksu – Kaçın Kurası
9. Sezen Aksu – Seni Yerler
10. Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk
11. Mezdeke – Ya El Yelil
12. Tarkan – Ölürüm Sana
13. Fatih Ürek – Hadi Hadi
14. Metin Arolat – Dert Değil
15. Sezen Aksu – Kutlama
16. Tarkan – Şımarık
17. MFÖ – Ele Güne Karşı
18. Babutsa – Yanayım Yanayım
19. Tarkan – Kuzu Kuzu
20. Serdar Ortaç – Karabiberim
21. Ed Sheeran – Shape of You
22. Mirkelam – Tavla
23. Emel Müftüoğlu – Hovarda
24. Rengin – Aldatıldık
25. Kenan Doğulu – Ben Güzelden Anlarım
26. Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver
27. Ed Sheeran – Thinking out Loud
28. Gülşen – Bangır Bangır
29. Coşkun Direk – Misket
30. Yüksek Sadakat – Haydi Gel İçelim
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