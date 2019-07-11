Yaz mevsiminin en hareketli sezonu başladı. Beraberinde çiftleri de evlilik heyecanı sardı. Bu heyecanın merkezinde ise elbette o en mutlu gün “düğün” yer alıyor. Mekan seçimleri çoktan bitti ama romantik danslardan eller havaya anlarına kadar tüm düğüne eşlik eden müzikler hazır mı? Spotify, Türkye’de kullanıcılar tarafından oluşturulan düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkıları sizler için derledi.

İster oyun havası ister en hareketli pop şarkıları ister nostalji arayanlar… İşte en çok dinlenen 30 düğün şarkısı

Düğün çalma listelerine en çok eklenen şarkılar:

1. Sezen Aksu – Rakkas

2. Ömer Faruk Bostan – Erik Dalı / Sendemi Oldun Ankaralı / Huriyem

3. Tarkan – Gül Döktüm Yollarına

4. Coşkun Direk – Ankara'nın Bağları

5. Pharrell Williams – Happy - From "Despicable Me 2"

6. Sezen Aksu – Onu Alma Beni Al

7. Duman – Senden Daha Güzel

8. Sezen Aksu – Kaçın Kurası

9. Sezen Aksu – Seni Yerler

10. Bruno Mars, Mark Ronson – Uptown Funk

11. Mezdeke – Ya El Yelil

12. Tarkan – Ölürüm Sana

13. Fatih Ürek – Hadi Hadi

14. Metin Arolat – Dert Değil

15. Sezen Aksu – Kutlama

16. Tarkan – Şımarık

17. MFÖ – Ele Güne Karşı

18. Babutsa – Yanayım Yanayım

19. Tarkan – Kuzu Kuzu

20. Serdar Ortaç – Karabiberim

21. Ed Sheeran – Shape of You

22. Mirkelam – Tavla

23. Emel Müftüoğlu – Hovarda

24. Rengin – Aldatıldık

25. Kenan Doğulu – Ben Güzelden Anlarım

26. Özdemir Erdoğan – Bana Ellerini Ver

27. Ed Sheeran – Thinking out Loud

28. Gülşen – Bangır Bangır

29. Coşkun Direk – Misket

30. Yüksek Sadakat – Haydi Gel İçelim