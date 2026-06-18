En çok hediye kız babalarına

Hopi'nin uygulama içi anket modülüyle, 3 bine yakın kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve Babalar Günü'ne özel hediye alışverişi alışkanlıklarını inceleyen araştırma, hediyeleşme tercihlerini ve tüketici davranışlarını gerçek zamanlı olarak ortaya koyarak markalar için güncel ve güçlü içgörüler sunuyor.

HER YIL DÜZENLİ HEDİYE ALANLARIN ORANI %85

Katılımcıların %51'i babalar gününde her zaman babalarına hediye aldıklarını, %26'sı zaman zaman hediye aldığını ifade etti. Müşterilerin %14'ü ise hiç hediye almadığını belirtti.

Araştırma sonuçları, Babalar Günü'ndeki hediyeleşme davranışlarının yılın geri kalanındaki alışkanlıklarla da paralellik gösterdiğini ortaya koyuyor. Babalar Günü'nde her yıl düzenli olarak hediye alanların %85'i yıl içerisinde de sık sık veya zaman zaman babalarına hediye aldığını belirtirken, hiç hediye almayanların %72'si yıl boyunca da benzer davranış sergilediğini ifade ediyor. Veriler, Babalar Günü'nde görülen hediyeleşme davranışlarının yılın geri kalanındaki alışkanlıklardan bağımsız olmadığını gösteriyor.

REKLAM

KIZ BABALAR DAHA ŞANSLI

Araştırma sonuçları, kız çocuklarının babalarına hediye sunma konusunda erkek çocuklarına göre daha yüksek bir motivasyona sahip olduğunu ortaya koyuyor. Katılımcıların %73’ü bu yıl babası için hediye almayı planladığını belirtirken; bu hediye alma davranışı kadınlarda %76, erkeklerde ise %70 seviyesinde gerçekleşiyor.

Daha çarpıcı olan ise düzenli hediyeleşme alışkanlığı. 'Her zaman hediye alırım' diyen kadınların oranı %58 seviyesine ulaşırken, erkeklerde bu oran %46. Sonuçlar gösteriyor ki Babalar Günü'nde kız babaları daha şanslı. Kadınların her yıl düzenli hediye alma oranı erkeklerden 12 puan daha yüksek.

ALIŞVERİŞTE TERCİHLER SÜRPRİZ DEĞİL, İHTİYAÇ

Araştırma sonuçları, Babalar Günü alışverişlerinde duygusallıktan çok ihtiyaçların belirleyici olduğunu gösteriyor. Katılımcıların %37'si babalarının ihtiyacını karşılayacak bir ürün almaya öncelik verirken, %27'si beğeneceğini düşündüğü ürünleri tercih ediyor. Babasını şaşırtmak isteyenlerin oranı ise %16'da kalıyor.

Bu yaklaşım hediye tercihlerine de yansıyor; özellikle teknoloji kategorisinde 46-55 yaş grubunun %28 ile öne çıkması dikkat çekiyor. Babalar Günü alışverişlerinde giyim ürünleri açık ara ilk sırada yer alırken, onu ayakkabı ve aksesuar kategorileri takip ediyor. Bu veriler, tüketicilerin Babalar Günü’nü sürprizlerden ziyade ertelenmiş ihtiyaçları karşılamak için bir dönem olarak değerlendirdiğini gösteriyor

REKLAM

HEDİYE MOTİVASYONU FARKLILAŞIYOR

Yaş grupları yalnızca tercih edilen ürünlerde değil, hediyeye yüklenen anlamda da farklılaşıyor. 18-25 yaş grubundaki gençler babalarını şaşırtmaya daha fazla odaklanırken, 56 yaş üzeri katılımcılar için hediye vermek sürpriz yapmaktan çok düşündüğünü hissettirmenin bir yolu olarak öne çıkıyor. Bu durum, yaş ilerledikçe hediye seçiminde duygusal motivasyonların ve anlam arayışının daha belirgin hale geldiğine işaret ediyor.

GENÇLER ŞAŞIRTMAK İSTİYOR

Babalar Günü hediyelerinde giyim kategorisi tüm yaş gruplarında ilk sırada yer alsa da tercih edilen kategoriler yaşa göre farklılaşıyor. 18-25 yaş grubunda aksesuar %32 ile öne çıkarken, hediye kartı ve çeki tercihleri de %9 ile en yüksek seviyeye ulaşıyor. Gençlerin babalarını şaşırtma motivasyonunun diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu düşünüldüğünde, hediye kartı gibi esnek seçeneklerin öne çıkması dikkat çekiyor. Görünen o ki gençler babalarını şaşırtmak istiyor, ancak yanlış bir tercihle şaşırtma riskini de almak istemiyor. Bu tablo, sürpriz yapma isteği ile doğru hediyeyi seçme arzusunun aynı anda var olabildiğine işaret ediyor.

BABALAR GÜNÜ KONUSUNDA EN NET KUŞAK 56+

Araştırma sonuçlarına göre 56 yaş üzeri katılımcılar, Babalar Günü'ne en güçlü ve en net tutumla yaklaşan grup olarak öne çıkıyor. Tüm yaş grupları arasında “Babama her zaman hediye alırım” diyenlerin oranı gençlerde %46 ile en düşük seviyedeyken, yaş ilerledikçe bu oran düzenli olarak artıyor ve 56 yaş üzeri grupta %57'ye ulaşıyor.

Hiç almam diyenler ne diyor peki, burada da tercih net. Babalar Günü'nde hediye almayacağını söyleyenler arasında da en yüksek oran yine 56 yaş üzeri katılımcılarda görülüyor. Görünen o ki bu grup için Babalar Günü bir kararsızlık alanı değil. Alacaksa alıyor, almayacaksa da buna en baştan karar veriyor. Diğer yaş gruplarında görülen tereddütler yerini daha net tercihlere bırakıyor.