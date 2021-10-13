Türkiye 18'inci sırada 0:00 / 0:00

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Hintliler, haftada 10 saat 42 dakika ile dünyada en okuyan kişiler olarak zirvede yer aldı. İngiltere merkezli Global English Editing'in verilerine göre en çok okuyan 10 ülke listesinde 6 Asya, 4 Avrupa ülkesi bulunuyor. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye ise 18'inci sırada.

Araştırmada basılı kitapların yanı sıra, gazete, dergi ve çevrim içi içeriklerin de dâhil olduğu her türlü okunabilir materyal araştırma ve puanlama kapsamında yer aldı. Haftalık kokuma zamanına göre ilk 10 şöyle sıralandı;