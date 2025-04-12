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        Haberler Kültür-Sanat En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi

        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi

        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programında aksiyondan bilimkurguya, romantik komediden müzikale, korkudan western'e sinema tarihine damga vurmuş filmleri, usta yönetmenlerin klasiklerini listeliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 09:04 Güncelleme: 12.04.2025 - 09:04
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        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
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        Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok'tan (All Quiet on the Western Front) Gelibolu'ya (Gallipoli), Yaşlanmayacaklar'dan (They Shall Not Grow Old) 1917'ye 'sinema tarihinin en iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi'ni anlattı.

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        #MEHMET AÇAR
        #KADİR KAYMAKÇI
        #en iyi Birinci Dünya Savaşı filmleri
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