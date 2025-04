Usta sinema yazarı Mehmet Açar ve Kadir Kaymakçı 'Sinemanın En İyileri' programının bu bölümünde Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok'tan (All Quiet on the Western Front) Gelibolu'ya (Gallipoli), Yaşlanmayacaklar'dan (They Shall Not Grow Old) 1917'ye 'sinema tarihinin en iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi'ni anlattı.