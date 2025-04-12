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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta cinayet: Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta cinayet: Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını bıçakla ağır yaralayan 17 yaşındaki zanlı; kız arkadaşının annesini, başına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Polis ekipleri, kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 01:16 Güncelleme: 12.04.2025 - 01:22
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        Kız arkadaşını ağır yaraladı, annesini öldürdü
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        Esenyurt'ta tartıştığı kız arkadaşı Melisa Nur G'yi (17) bıçakla yaralayan Hasan E. (17), anne Sevda G'nin de (49) kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Ağır yaralanan Melisa G, hastanede tedaviye alınırken, olay sonrası kaçan Hasan E'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        DHA'nın haberine göre; olay, saat 19.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi 740. Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre Hasan E, kız arkadaşı olduğu öne sürülen Melisa Nur G'yi görmek için eve geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada Hasan E, önce Melisa G'yi bıçakla yaraladı ardından annesi Sevda G'nin kafasına sert bir cisimle vurdu.

        ANNE ÖLDÜ, KIZI AĞIR YARALANDI

        Şüpheli Hasan E, olay yerinden kaçarken sesleri duyan komşular 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, anne Sevda G'nin hayatını kaybettiği belirlerken, ağır yaralanan Melisa G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        POLİS EKİPLERİ, KAÇAN ZANLIYI ARIYOR

        Anne Sevda G.'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin kaçan şüpheli Hasan E.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Esenyurt
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