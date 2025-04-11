Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!
İstanbul Kadıköy'de pazarda öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik yeni tehdit mesajları ortaya çıktı. Kan donduran mesajların ekran görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan ailenin avukatı Dr.Rezan Epözdemir, "Bunlar biraz önce evladı katledilen Müvekkil Yasemin Minguzzi'nin telefonuna gelen mesajlar. Bu mesajları da arkadaşlarımız şimdi savcılık dosyasına sunuyor. Ahlaksız müptezeller, siz insan mısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz? " paylaşımında bulundu
Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık dün hakim karşısına çıktı. Ailenin tehdit edilmesiyle ilgili soruşturmada da 4'ü çocuk 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ailenin avukatı Dr.Rezan Epözdemir de Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajlarının ekran görüntülerini paylaştı. Epözdemir paylaşımında, "Bunlar biraz önce evladı katledilen Müvekkil Yasemin Minguzzi'nin telefonuna gelen mesajlar. Bu mesajları da arkadaşlarımız şimdi savcılık dosyasına sunuyor. Ahlaksız müptezeller, siz insan mısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz? " dedi.
Epözdemir şunları kaydetti: "Bu arada korkmuyoruz, bu mesajlarla bizi korkutamazsınız. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık, umut ediyorum en kısa zamanda yargı gereğini yapacaktır. Korkmuyoruz, sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek ve failler en ağır cezayı alacak."
Kan donduran mesajda ise, "Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarın adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazır bekleyin" şeklinde ifadeler yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.
Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı. Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Söz konusu 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması dün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.