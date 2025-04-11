Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajları!

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin (15) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 sanık dün hakim karşısına çıktı. Ailenin tehdit edilmesiyle ilgili soruşturmada da 4'ü çocuk 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ailenin avukatı Dr.Rezan Epözdemir de Minguzzi ailesine yönelik yeni tehdit mesajlarının ekran görüntülerini paylaştı. Epözdemir paylaşımında, "Bunlar biraz önce evladı katledilen Müvekkil Yasemin Minguzzi'nin telefonuna gelen mesajlar. Bu mesajları da arkadaşlarımız şimdi savcılık dosyasına sunuyor. Ahlaksız müptezeller, siz insan mısınız? Evladını katlettiğiniz bir anneye nasıl böyle mesajlar atıyorsunuz? " dedi.

REKLAM

Epözdemir şunları kaydetti: "Bu arada korkmuyoruz, bu mesajlarla bizi korkutamazsınız. Hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümüzü kullandık, umut ediyorum en kısa zamanda yargı gereğini yapacaktır. Korkmuyoruz, sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek ve failler en ağır cezayı alacak."

Kan donduran mesajda ise, "Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarın adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazır bekleyin" şeklinde ifadeler yer alıyor.