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        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama yapıldı

        Ankara'da bir grup liseli kız öğrencinin, parkta başka bir kız öğrenciyi darbettiği anlar cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü üzerine polis inceleme başlattı. Ankara Valiliği, Keçiören ilçesinde bir kız öğrenciye yönelik akran zorbalığı olayına karıştıkları belirlenen şüpheli 5 öğrencinin yakalandığını ve cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda usulüne uygun şekilde ifadeleri alınarak adli makamlara sevk edildiğini bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.04.2025 - 19:46 Güncelleme: 11.04.2025 - 19:46
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        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
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        Olay, Keçiören ilçesinde bir parkta meydana geldi. Meslek lisesinde eğitim gören bir grup kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi darbetti.

        DHA'nın haberine göre, gruptakiler, öğrencinin saçından çekip, tekme atarken, bir taraftan da özür diletip, şikayetçi olmaması için tehdit etti. Parktan sonra caddede de aynı şekilde öğrenciyi darbeden gruba, yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti.

        Vatandaşın müdahalesiyle öğrenci, gruptan uzaklaştı. Darp anına ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Ankara Valiliği, Keçiören ilçesinde bir kız öğrenciye yönelik akran zorbalığı olayına karıştıkları belirlenen şüpheli 5 öğrencinin yakalandığını ve cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda usulüne uygun şekilde ifadeleri alınarak adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

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        Valilikten yapılan açıklamada, Keçiören'deki parkta yaşanan ve bir grup kız öğrencinin, bir kız öğrenciye yönelik akran zorbalığı yaptığı görüntülerine ilişkin adli, idari inceleme ile tahkikat başlatıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Olaya karışan şüpheli 5 öğrenci tespit edilerek yakalanmış ve cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda usulüne uygun şekilde ifadeleri alınarak adli makamlara sevk edilmiştir. Ayrıca 2 öğrenci hakkında Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 175. maddesi kapsamında 10 gün okuldan uzaklaştırma tedbiri kararı uygulanmış olup, olaya karışan tüm öğrenciler hakkında idari işlem ve incelemeler sürdürülmektedir."

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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