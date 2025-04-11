Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama yapıldı

Olay, Keçiören ilçesinde bir parkta meydana geldi. Meslek lisesinde eğitim gören bir grup kız öğrenci, başka bir kız öğrenciyi darbetti.

DHA'nın haberine göre, gruptakiler, öğrencinin saçından çekip, tekme atarken, bir taraftan da özür diletip, şikayetçi olmaması için tehdit etti. Parktan sonra caddede de aynı şekilde öğrenciyi darbeden gruba, yoldan geçen bir vatandaş müdahale etti.

Vatandaşın müdahalesiyle öğrenci, gruptan uzaklaştı. Darp anına ilişkin video sosyal medyada paylaşıldı. Bunun üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği, Keçiören ilçesinde bir kız öğrenciye yönelik akran zorbalığı olayına karıştıkları belirlenen şüpheli 5 öğrencinin yakalandığını ve cumhuriyet savcılığının talimatı doğrultusunda usulüne uygun şekilde ifadeleri alınarak adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

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Bazı sosyal medya platformlarında “Ankara’da liseli akran dehşeti! vb başlıklarda yayınlanan,

Keçiören ilçemizdeki bir parkta vuku bulan ve bir grup kız öğrenci tarafından bir

kız öğrenciye yönelik akran zorbalık görüntülerini içeren olay ile ilgili olarak adli/idari inceleme ve… — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) April 11, 2025

Valilikten yapılan açıklamada, Keçiören'deki parkta yaşanan ve bir grup kız öğrencinin, bir kız öğrenciye yönelik akran zorbalığı yaptığı görüntülerine ilişkin adli, idari inceleme ile tahkikat başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: