Bakan Şimşek'ten CHP Lideri Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle ilgili son açıklamalarına cevap verdi.

Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz.



Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) April 11, 2025

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Mesnetsiz iddialarına ve suçlamalarına ilişkin yapılan birçok açıklamaya rağmen ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik devam eden söylemleri doğrudan bir itibar suikastı olup siyaset kisvesi altında sunulamaz.

Ceza Muhakemesi Kanununun soruşturmanın gizliliğine ilişkin bağlayıcı hükmü gereğince Savcılık tarafından talep edilen bilgileri MASAK hiçbir makamın görüşünü, direktifini veya olurunu almadan doğrudan Savcılığa iletir.

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Sayın Özel’in bahsettiği rapor, sadece veri içeren teknik bir doküman olup herhangi bir yorum içermemektedir. MASAK’ın mevzuatı uyarınca uzman/uzman yardımcısı ünvanı fark etmeksizin hazırladığı tüm raporlar aynı hukuki etkiye ve geçerliliğe sahiptir. Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor."

ÖZEL: ŞİMŞEK, KENDİSİNE BAĞLI MASAK'IN SİYASİ OPERASYONDA KULLANILMASINA SESSİZ KALDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Halk TV'de katıldığı bir programda Bakan Şimşek'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporundan önceden haberdar olduğunu iddia ederek şunları söyledi: