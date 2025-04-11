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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi - Yılport Samsunspor Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi

        Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Galatasaray, konuk olduğu Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor'da sarı-kırmızılıların galibiyetini değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 22:56 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:56
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        "Galatasaray'ın net penaltısı verilmedi"
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        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yendi.

        Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Samsunspor-Galatasaray maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

        Devre arasında Galatasaray'ın penaltı beklentisi hakkında konuşan Dilmen, "Galatasaray'ın 19. dakikada verilmeyen net bir penaltısı var. Bence VAR hakemi üste baktı ve yanıldı. Bu pozisyonda biraz daha uzun bir VAR incelemesi gerektirirdi." ifadelerini kullandı.

        "'Rakibimizin alacağı skorlara bakmayalım' açıklaması geçersizdir. Fenerbahçe maçına kadar farklı, Fenerbahçe maçından sonra farklı bir Galatasaray vardı. Samsunspor'un sezon başından bu yana pozisyona girmediği bir iki tane maç vardır."

        "Galatasaray'ın Osimhen için konuşulan rakamları bulacağını fakat yeterli olacağını düşünmüyorum. Avrupa'daki en büyük 5-6 kulüp isteyecektir. Osimhen'e Real Madrid gibi büyük kulüplerden teklifler gelirse gidecektir."

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