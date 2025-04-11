Danla Bilic, eski sevgilisi tarafından taciz ve şiddet gördüğünü açıkladı

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından tacize edildiği ve şiddete uğradığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Ocak ayında sona eren ilişkisinin ardından, Danla Bilic'in defalarca tacize uğradığını ve tehdit edildiğini belirttiği olaylar yargıya taşındı. Çetin hakkında uzaklaştırma kararı alındı, ancak Bilic, Berk Çetin’in bu kararı ihlal ettiğini ve ona fiziksel şiddet uyguladığını açıkladı.

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"TACİZE UĞRADIM VE ŞİDDET GÖRDÜM"

Danla Bilic, yaşadığı olayları şu şekilde anlattı; "Ocak ayında sona eren ilişkimden sonra eski sevgilim Berk Çetin tarafından sürekli takip edildim, tacize uğradım ve şiddet gördüm. Çetin, evime izinsiz girmeye çalıştı, zaman zaman kapımı zorladı ve güvenliğimi tehdit etti. Şoförümle seyir hâlinde olduğumuzda aracımızı takip etti, şoförümüme saldırıp tehdit mesajları gönderdi. Ayrıca, ev adresimi bulup defalarca tacizde bulundu ve tehdit etti.

"ÇETİN BEŞ KEZ BU KARARI İHLAL ETTİ"