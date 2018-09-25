En iyi erkek oyuncu Oscarı'nın en iddialı 10 adayı
25.09.2018 - 10:44 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Oscar heyecanına daha aylar var ancak iddialı filmler gösterime girdikçe aday tahminleri yürütülmeye başlandı bile... 2018 yılı kuşkusuz kadın oyuncuların yılı ama erkek oyuncular arasındaki rekabeti küçümsemek mümkün değil. İşte en iyi erkek oyuncu Oscarı'nın en güçlü 10 adayı...
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Oscar yarışındaki iddialı filmler gösterime girdikçe oyunculuk dallarındaki adaylar da ortaya çıkmaya başlıyor. 2018 kuşkusuz kadın oyuncuların yılı ama erkek oyuncular arasındaki rekabeti küçümsemek mümkün değil. Erkek oyuncu kategorisinde, favori sayısının çok fazla olduğu, uzmanların Akademi'nin yapacağı tercihleri kestirmekte zorlandığı bir yıldayız.
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Uzmanların Oscar'a aday olacağını tahmin ettiği erkek oyuncuların sayısı nerdeyse 20'ye yaklaşıyor. İşte 2019'da en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday olabilecek 10 isim... Habertürk sinema yazarı Mehmet Açar'ın haberi...
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Ryan Gosling – Ay’da İlk İnsan (First Man)
Daha önce 2 kez Oscar adayı oldu. Üçüncü adaylığına kesin gözüyle bakanların sayısı az değil… Avrupalı eleştirmenler çok beğenmeseler de Ay’a ayak basan ilk insanın, astronot Neil Armstrong’un Ay serüvenini anlatan ‘First Man’, Amerikalı eleştirmenlerden olumlu tepkiler aldı.
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Tarihi olayları konu alan filmlere Akademi’nin özel ilgi duyduğu bir gerçek… Amerikan kahramanlarını oynayan oyuncular için de aynısı geçerli… Sonuç olarak Gosling, belki ödülün değil ama en azından ilk 5’in en güçlü adaylarından biri.
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Bradley Cooper - Bir Yıldız Doğuyor (A Star is Born)
İşte tahmincilerin üstünde anlaştığı tek isim... Hatta daha şimdiden onu Oscar'ın favorisi olarak gösterenler bile var. Bradley Cooper'ın yapımcılığını üstlendiği, senaryosuna katkıda bulunduğu, yönettiği ve başrolünde oynadığı “Bir Yıldız Doğuyor”la birden çok Oscar'a aday olması, açıkçası kimseyi şaşırtmayacak.
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Ödüle en çok erkek oyuncu kategorisinde yaklaşacağını tahmin etmekse zor değil. Çünkü filmi her gören Cooper'ı kesin favori olarak görüyor. Hollywood'un sevilen isimlerinden biri olarak tanınan ve daha önce 3 kez Oscar'a aday olan Cooper, filmde alkolizmle savaşan ve kariyerindeki düşüşe engel olamayan Jackson Maine'i canlandırıyor.
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Robert Redford – The Old Man and the Gun
Film, Telluride ve Toronto film festivallerindeki gösterimlerinin hemen ardından tahmin listelerinde boy göstermeye başladı. Önceden de adını anan vardı ama Redford’un filmdeki performansı kafalardaki soru işaretlerini sildi. Redford'un oyunculuk dalında 1974'den sonra gelen ilk adaylığı olabilir. Redford, daha önce Akademi'den bir Onur Ödülü almış ve en iyi yönetmen Oscar'ını kazanmıştı. Bu ödüller şansını düşürür mü? Bilinmez ama kesin olan “Old Man and the Gun”da meslek hayatının en iyi performanslarından birine imza attığı...
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“A Ghost Story” ile tanınan David Lowery'nin yönettiği filmde Redford, emekliye ayrılmadan önce son bir soygun yapmak isteyen eski bir banka hırsızını canlandırıyor ve yılların tecrübesiyle tadını çıkararak, ustalığını konuşturarak oynuyor. Bu arada filmin çok beğenildiğini de belirtelim.
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Ethan Hawke – First Reformed
İşte adaylığı konusunda uzmanları ikiye bölen oyuncu... Çoğu kişi prömiyerini 2017'de Venedik Film Festivali'nde yapan filmin eskidiğini ve görücüye yeni çıkan filmlerdeki oyuncuların ışıltısına kapılan Akademi'nin kendisini unutabileceğini söylüyor.
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Öte yandan, filmin kalitesine ve oyunculuğuna güvenenler, onu Oscar yarışının önemli isimlerinden biri olarak görüyorlar. Hangi grubun haklı çıkacağını kestirmek zor ama herkesin üstünde anlaştığı nokta, Hawke'un filmdeki performansının çok iyi olduğu… Hawke, eleştirmenlerin çok beğendiği dram ağırlıklı gerilim filminde New Yorklu 46 yaşındaki rahip Toller'ı canlandırıyor.
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Christian Bale - Vice
Birkaç hafta önce “Backseat” olarak da bilinen ama ismi “Vice” olarak kesinleşen filmi henüz hiç kimse seyretmedi. Bırakın fragmanı, setten gelen birkaç fotoğraf dışında elde görsel malzeme dahi yok... Ama Christian Bale, bütün tahmin listelerinde ilk 5'te...
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Bunu sadece Bale'in beklentileri yükselten mükemmel oyunculuk kalitesine bağlamak mümkün değil. “The Big Short”tan hatırladığımız Adam McKay'in ismi de önemli. ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney'nin öyküsünü anlatan filmi McKay yazdı ve yönetti. Rol için yine fiziksel değişim yaşayan Bale, Cheney'yi canlandırıyor. ABD'de 21 Aralık'ta gösterime girecek “Vice”, eğer dağ fare doğurmazsa Oscar adaylıklarına ağırlığını koyması beklenen bir film.
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Lucas Hedges – Boy Erased
Genç oyuncu Lucas Hedges, şu ana kadar eline geçen hiçbir fırsatı boşa harcamadı. ‘Manchester by the Sea’de yardımcı oyuncu kategorisinde Oscar adayı oldu ve ‘Lady Bird’de de sıkı bir performans çıkardı. Gerrard Conley’nin bir kitabından sinemaya uyarlanan ‘Boy Erased’, Oscar adaylıklarında adı geçen filmlerden biri.
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Hedges daha film gösterime bile girmeden önce şans verilen isimlerdendi. Hedges filmde başrolde ve üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Özellikle son birkaç haftadır Willem Dafoe ve Viggo Mortensen’in yükselişe geçmesiyle Akademi’nin ismini açıklayacağı beş aday arasına girme ihtimalinin zayıfladığını düşünenler var ama yine de adaylık için akla gelen ilk 10 oyuncudan biri olduğu söylenebilir.
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Viggo Mortensen – Green Book
İtalyan kökenli Amerikalı bir fedai, 1960’lı yıllarda ırkçılığın tüm şiddetiyle sürdüğü Güney eyaletlerinde bir caz piyanistinin şoförü olur… ‘Green Book’ daha filmleri görmeden tahmin yarışına girenlerin listesindeki filmlerdendi.
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Erkek oyuncu dalında da Mahershala Ali’ye şans veriliyordu ama Peter Farrelly’nin yönettiği filmin Toronto Film Festivali’nde gösterilmesinin ardından Viggo Mortensen öyle çok övgü aldı ki bir anda tahmin listelerinin yükselen ismi oldu. Mahershala Ali’ye şans verenler hâlâ var. Ama açıkçası Mortensen değil, o aday olursa sürpriz kabul edilebilir. Daha önce Oscar’a iki kez aday olan Mortensen, şimdi ilk 5’in en güçlü adaylarından biri.
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Steve Carell – Beautiful Boy
‘Belgica’ filmiyle tanıdığımız Belçikalı yönetmen Felix Van Groeningen’in, baba – oğul David ve Nic Sheff’in otobiyografik kitaplarından sinemaya uyarladığı ‘Beautiful Boy’, bir gencin ailesinin yardımıyla bağımlılıktan kurtulma mücadelesini anlatan dokunaklı ve etkileyici bir film…
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‘Foxcatcher’daki olağanüstü performansıyla 2015’te haklı bir adaylık kazanan Steve Carell, baba David Sheff karakterinde filmi gören herkesi etkileyen bir performans sergiliyor. Oğlunu da Timothee Chalamet oynuyor. Carell’in aday olabilecekler arasında adı hep anılıyor. Ama açık söylemek gerekirse yeni adayların yükselişiyle Carell’in ilk 5’e girmesinin artık pek kolay olmadığı söylenebilir.
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Rami Malek – Bohemian Rhapsody
Fragmanı ve setten gelen haberleri bir yana bırakırsanız, henüz hiçbir Oscar tahmincisi Rami Malek’in filmdeki performansını görebilmiş değil. Çünkü filmin ilk gösterimi henüz yapılmadı. Ama Akademi’nin Queen grubunun efsanevi solisti Freddie Mercury gibi şahsiyetlerin hayatını konu alan filmlere özel bir ilgi duyduğu biliniyor.
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Rami Malek de Hollywood’un yıldızı parlayan genç oyuncularından biri. Son 3 yılda ‘Mr. Robot’ dizisiyle öne çıkan Malek’in, Freddie Mercury’yi özellikle beden dili olarak çok iyi yakaladığı şimdiden konuşulan konular arasında ve Oscar tahmin listelerinin büyük bölümünde en iddialı 10 oyuncudan biri olarak görülüyor.
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Willem Dafoe - At Eternity’s Gate
Ressam Vincent Van Gogh’un Fransa’da Arles ve Auvers-sur-Oise’de geçirdiği döneme odaklanan ‘At Eternity’s Gate’, dünya prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yaptı. Van Gogh’u canlandıran tecrübeli oyuncu Willem Dafoe, filmdeki performansıyla en iyi erkek oyuncu seçildi ve aynı kategoride Oscar ödüllerine ağırlığını koydu.
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Willem Dafoe, Oscar’a daha önce 3 kez aday oldu. Bu yıl özellikle filmdeki performansını seyredenler dördüncü adaylığın kapıda olduğunu inanıyorlar. Hatta şimdiden, 63 yaşındaki aktörün bu kez Oscar’ı eve götüreceğini düşünenler var. Kesin olan, bir sinemasever olarak Dafoe’yi Van Gogh rolünde seyretmek için sabırsızlandığımız… Filmin yönetmeni Julian Schnabel.
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