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Erkek oyuncu dalında da Mahershala Ali’ye şans veriliyordu ama Peter Farrelly’nin yönettiği filmin Toronto Film Festivali’nde gösterilmesinin ardından Viggo Mortensen öyle çok övgü aldı ki bir anda tahmin listelerinin yükselen ismi oldu. Mahershala Ali’ye şans verenler hâlâ var. Ama açıkçası Mortensen değil, o aday olursa sürpriz kabul edilebilir. Daha önce Oscar’a iki kez aday olan Mortensen, şimdi ilk 5’in en güçlü adaylarından biri.