Hayatları çevrimiçi haberler ve sosyal medya ile dolu olan Z kuşağının (yaşları 13 ile 23 arasındaki gençler) neredeyse yarısı; kariyer hedefleri, para, terörizm ve zorbalıktan çok dış görünüşlerinden kaygı duyduğunu dile getirdi.

Siber güvenlik kuruluşu Karspersky Lab’in araştırmasın, bu kaygıların gençlerin sosyal medyaya yaklaşımları da dahil tüm davranışlarını etkileyebileceğini gösterdi. Örneğin, Z kuşağına dahil kişilerin görünümlerini daha mükemmel hale getirmek için uğraştıklarına sıkça rastlanıyor.

Çoğu genç, sosyal medya platformlarında paylaşmadan önce mükemmel görüntüyü elde etmek için kendi fotoğraflarını ve videolarını düzenlemeye yaklaşık yarım saat harcıyor. Araştırmada elde edilen önemli bulgulardan biri de kızların erkeklere göre kendilerini daha güvensiz hissetmesi. Kızlar, erkeklere kıyasla dış görünüşlerinden daha fazla kaygı duyuyor.

Dış görünüşle ilgili kaygılar nedeniyle yeme içme alışkanlıklarını (fazla yemek veya yemeyi azaltmak) değiştirdiğini söyleyen kızların sayısı erkeklerin neredeyse iki katı.

Sosyal medyadaki vücut geliştirme ve spor içerikleri, genç erkeklere kıyasla kadınların kendilerini daha kötü hissetmesine neden oluyor. Kadınların bir kısmı geçtiğimiz bir yıl içinde sosyal kaygılar nedeniyle bazı buluşmalara gitmediğini belirtiyor.

YARDIM ALMAYA MESAFELİLER

Z kuşağı için daha önemli olan şey ise kaygılı hissettikleri zaman ne yapacaklarına dair yardım aramamaları. Gençlerin çoğu kaygılarıyla nasıl başa çıkacakları konusunda yardım almak için bir doktora başvurmuyor. Bu yüzden gençler zorluk yaşarken duygularını nasıl kontrol edeceklerinden emin değil.

Z kuşağının güvensizliklerini aşmasına yardımcı olmak için Kaspersky Lab ile 25 yaş altı gençleri destekleyen bir yardım kurumu olan The Mix, yeni bir kampanya başlatıldı. #AndOwningIt adlı kampanya, gençlerin kendilerini güvensiz hissetmesine neden olan şeyleri aşmalarına ve bu güvensizliklerin mutluluğa engel olmadığını fark etmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Yapılan açıklamaya göre kampanya, gençlerin en çok güvensizlik duyduğu konuları gösteren özel tişörtlere desteklenecek. Satılan tişörtlerden elde edilen kâr, The Mix’e gidecek.

Z kuşağının karşılaştıkları sorunlar ile ilgili konuşmaktan utandığına dikkat çeken The Mix CEO’su Chris Martin, “Kaygılı hissetmek gençleri yalnızlığa itebilir. Ancak duygularıyla başa çıkmakta zorlanan çok kişi var ve her şey zamanla düzeliyor. Yeni kampanyamız, gençlerin güvensizlikleri nedeniyle geride kalmadıklarını ve sosyal medyanın genellikle saldırgan atmosferinin onlar üzerinde etkisi olmadığını göstermeye yardımcı olacak. İnsanları, başkalarının eleştirebileceği veya kendilerinin kaygı duyduğu noktalarını sahiplenmeye çağırıyoruz” dedi.

Kaspersky Lab Avrupa Yönetici Direktörü IIijana Vavan ise tüm dünyadaki gençlere, diğer hiçbir neslin karşılaşmadığı dijital çağda gelişmeye çalışırken güvensizliklerini güvenliğe dönüştürmeleri ve hayattaki kaygılarını aşmaları için yardım etmek istediklerini söyledi.

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