        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER LİSTESİ 29 EKİM 2025: Elazığ ve Balıkesir’de deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Elazığ ve Balıkesir'de deprem! 29 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem ülkesi olan ülkemizde gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntıların büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, bugün birçok ilde farklı büyüklüklerde deprem oldu. Elazığ 3.1 büyüklüğündeki deprem ile sallanırken, Balıkesir'de artçı sarsıntılar devam ediyor. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 29 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2025 - 07:41 Güncelleme: 29.10.2025 - 07:41
        Türkiye’de meydana gelen tüm depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler son dakika deprem haberlerini yakından takip ediyor. Her sarsıntı sonrası ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?’’ soruları yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir’de artçı sarsıntılar sürerken, Elazığ’da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. İşte, bugün meydana gelen depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü için 29 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı.

        BALIKESİR’DE ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

        27 Ekim’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Balıkesir’de artçı sarsıntılar devam ediyor.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.20’de Balıkesir Sındırgı merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 14.97 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        Saat 05.47’de 3.0 büyüklüğünde ve 6.5 kilometre derinlikte,

        Saat 03.30’da 3.5 büyüklüğünde ve 7.0 kilometre derinlikte,

        Saat 03.25’te 3.0 büyüklüğünde ve 6.98 kilometre derinlikte,

        Saat 02.18’de 3.1 büyüklüğünde ve 5.81 kilometre derinlikte,

        Saat 01.55’te 3.2 büyüklüğünde ve 7.01 kilometre derinlikte,

        Saat 01.15’te 3.0 büyüklüğünde ve 6.63 kilometre derinlikte deprem oldu.

        ELAZIĞ’DA DEPREM

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.49’da Keban Barajı açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

        Elazığ’ın Merkez ilçesine 05.02 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 14.25 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        29 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2025-10-29 07:20:05 39.19917 28.28583 14.97 ML 3.8 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-10-29 05:49:09 38.65056 39.51778 14.25 ML 3.1 Keban Barajı - [05.02 km] Merkez (Elazığ)

        2025-10-29 05:47:32 39.19944 28.24028 6.5 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-10-29 03:30:58 39.19306 28.25056 7.0 ML 3.5 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-10-29 03:25:40 39.1675 28.23528 6.98 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-10-29 02:18:09 39.18111 28.25083 5.81 ML 3.1 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-10-29 01:55:51 39.2 28.28222 7.01 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-10-29 01:15:49 39.16528 28.30833 6.63 ML 3.0 Sındırgı (Balıkesir)

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ülkede meydana gelen irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verilere ulaşabiliyor.

        Son dakika deprem haberleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet adresi ile birlikte sosyal medya hesaplarından da alınabiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
