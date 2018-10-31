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Endonezya'da düşen uçaktaki 52 yolcunun kimlik kartları bulundu

Endonezya'da kalkışından kısa süre sonra düşen Lion Havayollarına ait JT 610 sefer sayılı Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağıyla ilgili arama kurtarma çalışmalarında 52 kimlik kartına ulaşıldı

31.10.2018 - 07:22 | Güncelleme: AA

Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Operasyon Başkan Yardımcısı Nugroho Budi Wiryanto, pazartesi sabah kalkıştan 13 dakika sonra Karawang açıklarında düşen uçağa ilişkin arama kurtarma çalışmalarında 18'i kadın ve 34'ü erkek olmak üzere 52 kişiye ait kimlik kartları bulduklarını açıkladı.

Bölgede ayrıca dün akşam da 13 bedene ait ceset parçaları bulduklarını aktaran Wiryanto, olayın ilk gününden bu yana ceset parçası, uçak ve kişisel eşyaların konulduğu 37 ceset torbasının hastaneye nakledildiğini belirtti.

Aile yakınlarından alınan bilgi ve DNA örnekleriyle kimlik tespiti yapılmaya çalışılırken, cesetlerin parça parça karışık halde olmasından şu an için ceset sayısına ilişkin net bir rakam verilmedi.

Bölgedeki arama kurtarma yetkilileri ise uçağın gövdesi ve karakutusuna ilişkin çalışmalarında uçağın karakutusundan ilk sinyalleri aldı. Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto da televizyona yaptığı açıklamada uçağın gövdesinin bir kısmını bulduklarına inandığını söyledi.

Öte yandan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, dün çalışmaların yürütüldüğü alana yaptığı ziyarette toplanan parçaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi uçağın, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang'a gitmek üzere kalkışından 13 dakika sonra radar bağlantısı kesilmişti. Uçakta, 181 yolcu ve 8 kişilik mürettebat toplam 189 kişi bulunuyordu.

Endonezya'da 2014 yılında AirAsia Havayollarına ait yolcu uçağının Surabaya kentinden Singapur'a giderken Batı Kalimantan açıklarında denize düşmesi sonucu 162 kişi yaşamını yitirmişti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 46 saniye önce
    Endonezyanın neden uçakları düşüyor sürekli
  • Misafir 11 dakika önce
    Rabbim rahmet eylesin. Allah’ım hayırlı ölümler nasip etsin.
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