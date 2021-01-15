Endonezya'daki 6.2 büyüklüğündeki depremde ölü ve yaralılar var

Endonezya'nın Sulawesi adasında meydana gelen depremde en az yedi kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yaralı var. Uzmanlar, tsunami tehlikesi olduğu uyarısında bulundu.

Depremde yıkılan bir hastanenin enkazında onlarca hasta ve sağlık çalışanlarının kaldığı bildiriliyor.

Cuma sabaha karşı meydana gelen daha küçük bir depremin ardından sabah saatlerinde 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sık sık depremlerin meydana geldiği ülkede 2018'de yine merkez üssü Sulawesi olan bir deprem meydana gelmiş; 2 bin kişi hayatını kaybetmişti.

Cuma günü meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu ve kuzeydoğudaki Majene şehrine altı kilometre mesafede olduğu belirtildi.

Depremin artçıları da güçlü şekilde hissedildi. Henüz deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.

Depremin ardından yüzlerce kişi evlerini terk etti. İki büyük depremin ardından artçıların devam edebileceğini söyleyen uzmanlar, uyarı olmasa da tsunami tehlikesinin olduğunu ifade ediyor.

Büyük zarar gören binalar arasında evler, iki otel binası, bir alışveriş merkezi ve valilik binası da var.

Majene şehrinde dört kişinin hayatını kaybettiği, 600'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Majene yakınlarındaki Mamuju'da da üç kişi hayatını kaybetti.

Endonezya tarihi, depremlerle dolu. 2004'teki bir depremin ardından meydana gelen tsunamide 120 bini Endonezya'da olmak üzere bölgede 226 bin kişi hayatını kaybetti.

Aynı yıl 9.1 büyüklüğündeki depremin ardından da tsunami meydana gelmiş; Endonezya'da 170 bin kişi hayatını kaybetmişti.