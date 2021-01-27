Endonezya’da Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Endonezya’da Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı

Endonezya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı.

Endonezya’da Kovid-19 aşısının ikinci dozu uygulanmaya başlandı
AA

Başkent Cakarta’da Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen programda, Sinovac Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının ikinci dozu, canlı yayında ilk olarak Devlet Başkanı Joko Widodo’ya yapıldı.

İlk aşılamada yer alan Genelkurmay Başkanı Hadi Tjahjanto, Ulema Meclisi (MUI) Genel Sekreteri Amirsyah Tambunan, Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin ile Gıda ve İlaç Ajansı Başkanı Penny Kusumastuti'ye de aşının ikinci dozu uygulandı.

Widodo, burada yaptığı açıklamada, ilk aşıdan 2 hafta sonra ikinci doz aşılamaya başladıklarını belirterek aşı sürecinin başlamasına karşın sağlık protokollerine dikkatli bir şekilde uyulması ve toplumsal hareketlilikten kaçınılması çağrısı yaptı.

İlk aşının 13 Ocak'ta Widodo’ya yapıldığı ve 14 Ocak’ta da sağlık çalışanları ile toplu aşılamanın başladığı ülkede hükümet, gelecek yıla kadar 181,5 milyon kişinin aşılanmasını hedefliyor.

Bu arada belirlenen ilk aşı takvimi, yıl içerisinde başta sağlık çalışanları, asker, polis, kamu çalışanları, yaşlı nüfus, yoksul kesim ve normal halk olacak şekilde 4 aşamada tamamlanacak.

Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 12 bin 350 kişi Kovid-19’a yakalanırken, 28 bin 468 kişi yaşamını yitirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: 3 Türk kadın Biden'ın yönetiminde!
DÜNYABiden'ın yönetiminde 3 Türk kadın!
İMZALADI! Son dakika: Biden'dan George Floyd hatırlatmalı karar
DÜNYABiden Floyd'u unutmadı: Irk eşitliği kararnameleri!
SKANDAL! Son dakika: Clinton ailesinden PKK dizisi!
DÜNYAClinton ailesinden PKK dizisi!
EŞİK AŞILDI! Son dakika: İngiltere'de ölümler 100 bini aştı! Jhonson'dan FLAŞ açıklama
DÜNYA100 bin eşiği aşıldı, Johnson'dan kritik açıklama!
İsrail düğmeye bastı! Son dakika: Orduya İran talimatı
DÜNYAİsrail ordusuna İran talimatı
ABD, Pfizer ve Moderna'dan yüzer milyon doz daha aşı alacak
DÜNYAABD 200 milyon doz daha aşı alacak
İspanya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
DÜNYAİspanya'da korkutan deprem
Hollanda'da sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde protestolar sürüyor
DÜNYAHollanda'da kısıtlama protestoları sürüyor
Nijerya'da, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü tespit edildi
DÜNYANijerya'da virüsün daha hızlı yayılan türü tespit ...
COVAX kapsamında 2021 sonuna kadar 2.3 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor
DÜNYA2022'ye kadar 2.3 milyar doz aşı dağıtımı hedefi!