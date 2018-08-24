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Endonezyalı gelin Bekir Önal
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Endonezyalı geline Türk usulü düğün

Yolları 5 yıl önce İstanbul’da kesişen Yozgatlı Bekir Önal ile Endonezyalı Jutisca (Medine), birlikteliklerini evlilik ile taçlandırdılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı olan Endonezyalı gelin Jutisca (Medine), ülkelerinde Erdoğan’ı çok sevdiklerini ve Erdoğan’ı Endonezya’ya beklediklerini dile getirdi

24.08.2018 - 03:29 | Güncelleme: İHA

Yolları 5 yıl önce İstanbul’da kesişen Yozgatlı Bekir Önal ile Endonezyalı Jutisca (Medine), birlikteliklerini evlilik ile taçlandırdılar.
İstanbul’da özel bir şirkette çalışan Bekir Önal, kendisine yol tarifi sorup yardım isteyen Jutisca (Medine) ile arkadaş oldu.

Arkadaşlıkları aşka dönüşen ikilinin evlilik kararı alması üzerine Jutisca (Medine), evlilik kararını ailesine bildirdi. Endonezya’da kız istemenin ardından ilk olarak orada düğünleri gerçekleştirilen çiftin Yozgat’ta da Türk örf ve adetlerine göre düğünleri gerçekleştirildi. Akdağmadeni ilçesinin Muşali köyünde 3 gün 3 gece gerçekleştirilen törende çift için kına gecesi düzenlendi. Gecede gelin ve damatın eline yakınları tarafından kına yakıldı. Daha sonra çift, oyun havası oynadı ve davul zurna eşliğinde halay çekti. Jutisca’nın (Medine) Endonezya’dan gelen yakınları da çifte ayak uydurdu ve hem oynadılar hem de halay çektiler. Törende Jutisca’nın (Medine), misafirlere karşı samimi tavır sergilemesi de dikkatleri çekti. Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Muşali Köyünde Türk geleneklerine göre yapılan düğün ile çift dünya evine girdi.

Damat Bekir Önal 5 yıl önce Sultan Ahmet Camii’nde eşiyle tanıştığını söyleyerek “İstanbul’da özel bir şirkette çalışıyorum. Hayatımı orada idame ediyoruz. Ben Sultan Ahmet Camiine gitmiştim. Okul gezisi için gelmişti Jutisca (Medine) yolunu kaybetmiş ve benden yardım istemişti. Tesadüf eseri orada tanıştık. Kaderin yazgısı şimdi de buraya geldik” dedi.

 

Endonezyalı gelin Jutisca (Medine) ise “2015’te geldiğimde bir öğrenci olarak gelmiştim. Şimdi de Türkiye’de eşim oldu çok memnunum. Çok fazla insan ilgileniyor benle, biz başka ülkeden geldiğimiz için dikkatlerini çekiyoruz. Türkiye’yi çok seviyorum” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sevdalısı olan Endonezyalı gelin Jutisca (Medine), ülkelerinde Erdoğan’ı çok sevdiklerini ve Erdoğan’ı Endonezya’ya beklediklerini dile getirdi.

Endonezyalı gelin Jutisca’nın (Medine) Amcaları Bakçik ve Heri ise Türk halkına teşekkür ederek yeğenlerinin bir Türk ile evlendikleri için mutlu olduklarını söylediler. Yeğenleri Jutisca (Medine) gibi kendilerinin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayranı olduklarını anlatan Bakçik ve Heri, “Erdoğan’ın çok iyi bir başkan olduğunu biliyoruz. Burada büyük işler yaptığından eminiz. Biz Sayın Erdoğan’ın Endonezya’ya gelmesini bekliyoruz. Endonezya’ya gelip ilişkilerimizi geliştirmek daha çok alışveriş yapmak ve büyümek istiyoruz” şeklinde konuştular.

 

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