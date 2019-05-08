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Endoskopik anti reflü tedavisi ile ertesi günü işe gidebilirsiniz.

HABERTURK.COM

Reflü tedavisinde kullanılan ilaçlar, bazı hastalarda tedaviye yanıt vermezken, bazı hastalarda yan etkileri nedeniyle uzun süre kullanılamıyor. Bu noktada endoskopik anti reflü tedavileri yüz güldüren sonuçlarıyla dikkat çekiyor. Habertürk'ten Ceyda Erenoğlu'nun haberi...

Endoskopik anti reflü tedavisi

Reflü insanın yaşam kalitesini düşüren ve sıkıntı yaratan önemli bir sağlık sorunu. Mide içeriğinin, özellikle de mide asidinin yemek borusundan yukarı doğru kaçması, “Gastroozofagial Reflü” (GÖRH) olarak isimlendiriliyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre; mide dışında bulunan asid, temas ettiği her dokuda hasara yol açıp; boğaz ağrısı, göğüs ağrısı, öksürük, ses kısıklığı gibi şikayetlere yol açıyor. Yeditepe Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı ve Gastrointestinal Endoskopi Derneği Başkanı Prof Dr Cengiz Pata, bu sorunun oluşmasında iki önemli etkenin mide asidi ve yemek borusundan yukarı kaçışı engelleyen, “sfinkter” adı verilen özel kaslardan oluşan yapının gevşekliği olduğunu söylüyor.

İLAÇLAR YETERSİZ KALIYOR

Ülkemizde her 4 - 5 kişiden birinde GÖRH bulunuyor. Hastalığın tedavisinde yıllardır ‘Proton Pompa İnhibitörü’ adı verilen ilaçlar başarı ile kullanılsa da hastaların büyük bir kısmı bu ilaçlara yanıtsız kalıyor veya yan etkileri nedeni ile uzun süre kullanamıyor. Prof. Dr. Cengiz Pata, bu hastaların tedavisinde temel prensibin, gevşek olan sfinkterin tekrar sıkılaştırılması  esasına dayandığını belirtiyor.

ENDOSKOPİK TEDAVİLERDEKİ ARTIŞ

Bu noktada son yıllarda başarı ile uygulanmaya başlanan endoskopik anti reflü tedavileri dikkat çekiyor Bu uygulamalarla hedeflenenin; hastayı ameliyatsız, vücudunda yara izi olmadan, ertesi gün işe gidebileceği bir yöntemle tedavi edebilmek olduğu belirtiliyor. Prof. Dr. Cengiz Pata, bu yöntemler içinde en gelişmiş olanları arasında “Transoral Fundiplikasyon (TIF)” yönteminin bulunduğunu söylüyor.  İlk hayvan çalışmaları 2003, insan çalışmaları ise 2007 yılından sonra yayınlanmaya başlayan yöntemin günümüzde yaklaşık 10 bin hastaya ulaştığı belirtiliyor.

İŞLEMİN ADIMLARI

İşlem için özel bir endoskop üretiliyor ve ağızdan girilerek yemek borusu alt ucundaki gevşek olan alana 3-5 arası metal dikiş atılıyor. İşlemden sonra en fazla bir gün hastanede kalınması yeterli oluyor. Geniş serilerde bildirilen sonuçlara göre yüzde 80 kalıcı bir tedavi başarısı bulunuyor. Öte yandan uygulamaların cerrahi müdahale ile yapılan karşılaştırmalarında, uygun hasta gruplarında daha etkin ve yan etkisinin daha az olduğuna dikkat çekiliyor.

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