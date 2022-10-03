Enerji verimliliği için 'Yap-İşlet-Devret Modeli'

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Akenerji, İstanbul’un alışveriş merkezleri arasında bulunan Akasya ve Akbatı’nın çatı güneş enerjisi santrallerinin yapımı ile birlikte 15 yıllığına işletmesini ve enerji yönetimini üstlendi. “Güneş Elektrik Santrali Alan Tahsis, Kurulum, Kullanım ve Enerji Yönetimi Hizmeti Sözleşmesi” kapsamında Akasya ve Akbatı’nın çatı alanlarında “Yap-İşlet-Devret Modeli” ile güneş enerjisi santralleri kurulacak.

Sözleşme kapsamında Akenerji, güneş santralinin kurulumu için gerekli olan yatırımı sağlayacak ve 15 yıllık sözleşme süresi boyunca santralin işletmesini üstelenecek. Sözleşme süresinin sonunda ise santrallerin tüm hakları Akiş Gayrimenkul’e devredilecek. Akenerji ve Akiş arasında gerçekleştirilen iş birliği sayesinde, Akasya ve Akbatı’nın enerji tüketiminin bir kısmı güneş enerjisi santralinden karşılanacak. Proje enerji maliyetlerinin ve karbon ayak izlerinin azaltılmasına katkı sağlayacak.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNE HİZMET EDEN BİR PROJE’

Akenerji Genel Müdürü Serhan Gençer, çatı GES projelerinin şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerine hizmet ettiğine dikkat çekti. Gençer, “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz kapsamında bütünsel bir bakış açısıyla değer yaratmaya odaklanıyoruz. Bu nedenle yenilenebilir kaynaklara yapılan tüm yatırımları önemli ve değerli buluyoruz. İstanbul’un iki büyük alışveriş merkezi olan Akasya ve Akbatı AVM’nin bu son derece önemli enerji projesini üslenmekten mutluluk duyuyor, AKİŞ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile olan bu önemli iş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

‘YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ’ NASIL İŞLİYOR?

2019’da yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğindeki destek mekanizmaları sayesinde çatı üzerine kurulu güneş enerjisine dayalı elektrik santralleri, enerji maliyetlerini düşürme konusunda önemli bir seçenek halinde geldi. Akenerji, iş ortaklarının ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini güneş enerjisinden üretmek amacıyla, ilgili yönetmelik kapsamında santral yatırımını gerçekleştiriyor ve sözleşme süresi boyunca uzlaşılan kriterlere göre santrali işletiyor. Süreç sonunda santral iş ortağına devrediliyor. Projenin tüm finansman, mühendislik, başvuru, uygulama, kurulum, devreye alma ve işletme süreçleri Akenerji tarafından üstleniliyor.